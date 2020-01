La gran majoria dels catalans pensa que el Govern no sap com resoldre els problemes del país

Els catalans suspenen el Govern de Quim Torra i, sobretot, consideren que no sap com resoldre els problemes del país. Aquesta és una de les principals conclusions de l’enquesta "Percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern. 2019", que ha presentat aquest divendres el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). El baròmetre, que s’ha elaborat a partir de 1.600 entrevistes realitzades entre l’11 de novembre i el 12 de desembre de l’any passat, assegura que el 61,6% dels catalans considera que "aquest govern no sap com resoldre els problemes del país", un nivell 8,3 punts superior al registrat fa un any. En canvi, el 30,6% dels consultats opina que sí que sap com resoldre’ls, però "necessita temps". L’opinió sobre l’Executiu de Torra canvia radicalment en funció de quin partit es vota i, per exemple, la majoria dels electors de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC -els dos partits del Govern- considera que sí que sap com resoldre els problemes, mentre que els de la resta de formacions opinen el contrari. Especialment extrems són els votants de PP (93,2%), Cs (88,6%) i PSC (85,8%), que massivament pensen que el Govern no sap com resoldre els problemes.



Pel que fa a la prioritat del Govern, la majoria dels enquestats (54,8%) considera que ha de ser resoldre el conflicte polític amb l’Estat, mentre que el 37,5% es descanta perquè sigui "gestionar els serveis públics que són competència seva". En aquest aspecte hi ha més transversalitat, i la majoria dels votants de JxCat, ERC, PSC, CUP i PP opinen que la prioritat ha de ser resoldre el conflicte.

Els catalans suspenen la gestió del darrer any del Govern de Torra, que obté un 4,65, una valoració pràcticament calcada a la de fa un any. Els electors de JxCat (6,23) i ERC (5,8) aproven el Govern, mentre que els de la CUP (4,56) i Catalunya en Comú Podem (4,34) el suspenen per poc i els de PSC (3,11), Cs (2,61) i PP (2,21) ho fan amb més claredat. En canvi, la majoria dels enquestats (53,0%) sí que creu que el Govern de la Generalitat "presta serveis de qualitat", si bé només el 23% opina que "resol ràpidament els problemes", mentre que el 37,1% creu que "explica a la ciutadania què fa i per què ho fa" -el 52,3% creu el contrari-.



En qualsevol cas, la majoria dels catalans (54,5%) té una imatge positiva o molt positiva de com funciona la Generalitat -amb un percentatge més elevat a les quatre forces sobiranistes-, mentre que amb el Govern espanyol succeeix el contrari i hi ha més catalans (48,7%) que en tenen una opinió poc o bastant negativa que no pas els que en tenen una de positiva (35,4%). L’opinió més favorable del funcionament de l’administració de l’Estat la tenen els votants del PSC.