Grans propietaris tenen un terç del parc d'habitatges de lloguer de Barcelona

El mite que el gruix dels habitatges de lloguer de Barcelona està en mans de petits propietaris que tot just tenen un o dos immobles s'ajusta cada cop menys a la realitat. Segons el nou informe de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), gairebé un terç dels pisos de lloguer de la ciutat estan en mans de grans propietaris, categoria que inclou els que en tenen més de deu. En xifres concretes, a Barcelona hi ha 265.444 en lloguer, dels quals el 32,4% (69.037) són de propietaris que en tenen més de deu. La dada contrasta amb la del conjunt del parc d'habitatges de la ciutat, que en té un total de 780.775, dels quals el 17% està en mans de grans propietaris. Per tot plegat, l'O-HB conclou que hi ha un nivell de concentració "força elevat" del parc de lloguers.



L'informe detalla a fons l'estructura de la propietat dels pisos a la capital catalana. Gairebé la meitat dels pisos de lloguer són de propietaris que en tenen un o dos, però el 9,5% del total està en mans de propietaris que n'acumulen entre sis i deu i, com hem dit, el 32,4% són de propietaris que n'acumulen més de 10. En concret, 2.344 propietaris aglutinen un total de 69.037 habitatges de lloguer, el que suposa que de mitjana en tenen 29,5. Entre els grans propietaris, tenen menys pes les persones físiques que no pas les persones jurídiques (empreses) i les administracions públiques.



Tot i que l'informe no entra a detalla quin tipus d'empreses hi ha darrere d'aquests grans propietaris, no sembla desencaminat pensar que hi ha una presència creixent de grans fons d'inversió internacional -també coneguts com a fons voltors- que han aterrat a Barcelona els darrers anys, atrets per l'enorme rendibilitat d'un mercat de lloguer que en pocs anys ha vist augmentar els preus un 40% de mitjana.



El document també subratlla que entre els habitatges de persones físiques -que acumulen el 63% del total que hi ha en lloguer-, "s’aprecia un pes major dels petits propietaris en detriment dels grans. Així, per exemple, si es prenen com a referència els dos subgrups situats als extrems, aproximadament dues terceres parts (65,5%) dels habitatges en lloguer de persones físiques de la ciutat de Barcelona són de propietaris que tenen 1 o 2 habitatges, mentre que tan sols el 8% és de propietaris amb més de 15 habitatges". Entre els que no són persones físiques, en canvi, passa a la inversa i pesen molt més els grans propietaris.