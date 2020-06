Arriba el Grec de la resistència

Després de tres mesos de confinament hi ha ganes de moltes coses, i també de música, de teatre, d’espectacles en viu. El coronavirus ha estat i és una patacada molt forta pels que es dediquen a la cultura, i poder veure la programació prevista per a la propera edició del Grec Festival és si més no com quan surts a passejar i mires aparadors, potser no pots comprar el que desitges, però els somnis s’activen.



El festival d’estiu de la ciutat de Barcelona s’ha sabut transformar per oferir una programació compromesa amb les produccions de casa nostra. Malgrat totes les dificultats i mancances, el Grec aixecarà el teló el 30 de juny i oferirà 108 propostes artístiques (algunes també internacionals). Aquesta serà una edició que manté el pressupost inicial (3,3 milions d’euros), i presenta una nova estructura, un nou calendari, nous escenaris, i noves tarifes: el preu de les entrades s’ha rebaixat als 15 euros i a 5 pels espectacles familiars. Ara bé, l’aforament es reduït i només es posen a la venda 30.000 entrades, un terç de les habituals.

"Aquest és un Grec molt personal que reflecteix el meu enamorament pel talent local. Un festival en el qual presentem artistes i projectes que creiem que cal veure ara, que vol mirar més enllà i transmetre energia, optimisme i respecte per aquesta cultura que ens ajuda i que ens transforma", afirma el director del festival, Francesc Casadesús.

Francesc Casadesús, el director del Grec, explica que els "éssers humans necessitem creure en alguna cosa més enllà de nosaltres mateixos, en alguna idea"

Segons Casadesús, "els éssers humans necessitem creure en alguna cosa més enllà de nosaltres mateixos, en alguna idea, sigui religiosa, política, estètica, màgica o col·lectiva. Aquesta idea fa que canviï la nostra actitud davant la vida i la mort, que superem les nostres pors o que tinguem un món espiritual més enllà de les problemàtiques del dia a dia", i és a partir d’aquestes premisses que s’ha construït el Grec d’enguany.

Una inauguració dedicada als treballadors essencials

El 30 de juny el festival s’inaugurarà amb A tocar! (que també es representarà l’1 de juliol). L’espectacle signat per Baró d’evel reflexiona sobre el que hem viscut i sobre la fragilitat de la condició humana a través d’imatges, paraules i ritmes de la mà de Frederic Amat, Refree, Lina, Maria Muñoz o Tortell Poltrona. La funció inaugural serà especial per moltes coses, però sobretot perquè bona part dels assistents seran persones que ha treballat en primera línia salvant vides i garantint el funcionament de la ciutat i del serveis bàsics durant les setmanes més dures de la pandèmia.



A banda de l’espectacle inaugural, la programació acollirà les actuacions musicals d’Omara Portuondo, Manel, Els Amics de les Arts, Mayte Martin o Stay Homas. I també de Cabosanroque, Sílvia Perez Cruz, La Verona o Mal Pelo, entre altres. El circ i la dansa també hi tindran cabuda i una de les propostes destacades és la de Carme Portaceli i el seu No passa cada dia que algú ens necessiti (de fet no és gens habitual que algú ens necessiti), on recuperarà textos escrits en temps de pandèmia per reivindicar la importància de la cultura.

Més setmanes de festival i més escenaris

El Grec 2020 s’ha reformulat en tres blocs que ofereixen espectacles en formats i moments molt diferents. El Grec Festival tindrà lloc durant el mes de juliol i concentrarà el gruix de la seva activitat als teatres de Montjuïc. El Grec en Obert començarà al juliol però es perllonga en el temps, i serà un recull d’activitats pensades per ser representades en format digital. Començarà la seva activitat en paral·lel al Grec Festival i aplegarà propostes en diferents formats, des de retransmissions en directe dels espectacles del Grec Festival a través de les xarxes o per ràdio o televisió a propostes creades expressament per ser emeses en línia, podcasts radiofònics, passejades per la ciutat, converses, o lectures dramatitzades. I la tercera pota és De Grec a Grec, que s'iniciarà el mes de setembre i mantindrà viu l’esperit del Grec a diferents teatres i festivals, amb propostes que han estat ajornades i es reprogramaran durant la temporada 2020-2021.



A més del Teatre Grec, la programació del festival s’escampa a d’altres escenaris com el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Marítim, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, La Pedrera o la Filmoteca de Catalunya entre d’altres.

Protocols i mesures de seguretat

El Festival ha preparat un estricte protocol de seguretat i prevenció amb motiu de la Covid -19, per això la logística i l’accés als recintes s’ha modificat, i tant el públic, com el personal tècnic i els artistes hauran d’adoptar mesures individuals de protecció. Per garantir la seguretat, l’ICUB contractarà una empresa externa que farà una auditoria permanent per assegurar que s’estan acomplint les mesures de prevenció i recomanacions sanitàries.



Malgrat les mascaretes i les distàncies, el Grec, en paraules del seu director, s’aferra a la màgia, "entesa com la capacitat transformadora de l’art i la cultura; la natura, que ens empeny a viatjar sense moure’ns de lloc; la revolta, que ens porta a renovar-nos i reinventar-nos; i la festa, que ens ajuda a gaudir de les nits d’estiu". Que els organitzadors del Grec no s’hagin rendit davant les circumstàncies és una glopada d’aire que permet reactivar el sector, encara que sigui una mica petita.