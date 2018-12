Grècia condemna a 17 mesos de presó la sindicalista de la CGT Lola Gutiérrez per ajudar un refugiat kurd a sortir del país

Un tribunal d'Atenes ha condemnat a 17 mesos la sindicalista de la CGT Lola Gutiérrez, que el 2016 va intentar ajudar un refugiat kurd menor d'edat a sortir del país per poder-se reunir amb la seva família, que ja s'havia establert a Alemanya. La Fiscalia grega demanava una condemna d'entre cinc i deu anys de presó pels presumptes delictes de contraban de persones i us de documentació indeguda. Finalment, però, la condemna ha estat inferior als dos anys i com que Gutiérrez, delegada del sindicat llibertari a la Diputació de Barcelona i activista pels drets humans, no tenia antecedents no haurà d'ingressar a presó. El judici s'ha fet sense la presència de l'acusada, ja que no pot entrar al país hel·lè, que la considera una "persona perillosa per la seguretat de l'estat".



Els fets van passar el novembre de 2016, quan Gutiérrez va arribar a Atenes amb l'objectiu d'ajudar Ayad, un jove refugiat kurd de 17 anys, a reunir-se amb la seva família, que acabava d'arribar a Alemanya. Segons ha explicat ella mateixa, va contactar via Facebook amb Ayad, que ja portava un any vivint en un camp de refugiats. Lola va fer servir el DNI del seu fill, "que s'hi assembla bastant", per fer-se passar per la mare del kurd, però l'estratègia no va funcionar a l'aeroport. Ella va ser detinguda i va passar deu dies en un centre d'internament d'estrangers, on va passar-hi deu dies fins que va quedar en llibertat amb càrrecs i va ser deportada a l'Estat espanyol.

En un comunicat, la CGT manifesta que considera "molt greu que es reconegui com a delicte un acte solidari, sota l’accepció absolutament antagònica que suposa ser culpada de tràfic de persones". "No ens importen els delictes pels quals l’han condemnat, la nostra no és la seva justícia. Nosaltres sabem que el què va fer la Lola és el que no es fa des de les institucions dels estats europeus mentre s’omplen la boca de paraules com solidaritat i justícia".



Per al sindicat, "la classe treballadora provingui d’on provingui exerceix el suport mutu mentre els governs segueixen a allò seu que res té a veure amb la consecució d’una vida més digna per totes les persones". El comunicat afegeix que "les seves lleis impedeixen l’ entrada de persones pobres mentre en garanteixen l’entrada a les que més tenen, expulsen les migrants, les seves polítiques són tan racistes com racistes són els seus missatges d’odi i de foment de la por cap a aquells que no venen amb un feix de bitllets sota el braç".



Des de la seva detenció l'organització havia endegat una campanya de solidaritat amb la sindicalita per reclamar-ne l'absolució. Aquest dilluns, de fet, un centenar de persones van concentrar-se davant la seu de la UE a Barcelona, situada al Passeig de Gràcia, per mostrar el rebuig a la possible condemna de Gutiérrez.