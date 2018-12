La Grossa de Cap d’Any, més grossa i més premis que mai

Ja tenim a tocar el sorteig més esperat de Catalunya, el de La Grossa de Cap d’Any 2018. Aquest any tocarà més i millor perquè, com diu el seu eslògan, “ve més forta que mai”.

Més premis que mai

La Grossa presenta moltes novetats pel que fa als premis. La més important recau en el primer premi, que passa de 100.000 euros per cada bitllet de 5 euros a 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros. Ara, per 5 euros més que costa el bitllet es podrà guanyar el doble.



També augmenten els premis de la resta de categories, de manera que hi haurà un primer premi de 200.000 euros per bitllet, un segon premi de 65.000 euros per bitllet, un tercer premi de 30.000 euros per bitllet, dos quarts premis de 10.000 euros per bitllet i tres cinquens premis de 5.000 euros per bitllet.



Així que hi haurà 8 grans premis i també es premiaran les terminacions dels 8 números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d’ells.

A part dels 200.000 euros per bitllet del primer premi, hi haurà un quart premi i dos cinquens premis més.



Es posaran a la venda 80.000 números (del 0 al 79.999), amb un total de 50 sèries.

Més probabilitats que mai

Que et toqui la loteria no és fàcil, però amb La Grossa de Cap d’Any hi ha un 25% més de probabilitat d’obtenir els principals premis que amb el “Gordo” de Nadal. Més de 680.000 bitllets podran tenir algun tipus de premi. Jugant a La Grossa el que és segur és que toca més a prop.

Més llocs on comprar-la que mai

Si vols jugar a La Grossa no et serà gens difícil trobar-la. Els bitllets es poden comprar per internet, a través de loteriadecatalunya.cat; als més de 2.200 punts de venda habituals, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, que disposen d’un terminal que imprimeix al moment el bitllet amb el número escollit; i a qualsevol de les botigues de la xarxa complementària formada per les principals cadenes de supermercats de Catalunya com són Bonpreu, Carrefour o Caprabo, entre d’altres.



Ja són quatre els productes de Loteria de Catalunya que poden jugar-se a través del web loteriadecatalunya.cat i també des de l’aplicació. A més de la Grossa, també hi ha disponibles els jocs instantanis Loto Ràpid, la 6/49 i el Trio. Poden jugar en línia tots els ciutadans que tinguin domiciliat el seu compte corrent a Catalunya.



La descàrrega de l’aplicació de Loteria de Catalunya és totalment gratuïta i està disponible per a dispositius Apple i Android. Segons l’idioma establert en el mòbil, apareixeran les versions en català o en castellà.

Més beneficis socials que mai

Loteria de Catalunya destina tots els seus beneficis a programes socials a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per llei, els beneficis van a programes per a la infància i l’adolescència, la gent gran i les persones amb discapacitat.



La Grossa de Cap d’Any, en cinc anys ha destinat 26 milions d’euros a programes socials a Catalunya.

Més personalitzada que mai

Aquest any La Grossa ve amb realitat augmentada. Gràcies a aquesta tecnologia podràs regalar un bitllet de La Grossa amb dedicatòria personalitzada.



Només has de descarregar-te l’aplicació de La Grossa, inspirar-te i fer un regal en forma de dedicatòria.