El Grup Enciclpèdia Catalana presenta un ERO per acomiadar 15 treballadors

El Grup Enciclopèdia Catalana ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per acomiadar 15 treballadors. La notícia no arriba per sorpresa, ja que a finals de 2023 es va avançar la seva possible execució i es va saber que l'empresa havia rebut una demanda de 23 segells editorials a causa de problemes en la distribució de llibres i d'impagaments de la seva filial logística Àgora.



L'històrica editorial, que compta amb més d'un centenar de treballadors en plantilla, arrossega problemes econòmics des de fa temps i té un deute d'uns 15 mlions, agreujats per la reclamació de 2,8 milions d'aquesta vintena d'editorials que atribuïen a impagaments de les factures del darrer quadrimestre de 2022, l'import dels llibres no retornats i l'import de les comandes pendents de servir el desembre de 2022.



Els demandants i la direcció de Xarxa de Llibres van lamentar que Grup Enciclopèdia Catalana no hagi trobat "cap solució ni cap calendari d'actuació per resoldre els impagaments" i el retorn de llibres que encara custodien a les seves instal·lacions.



En un comunicat de l'1 de desembre de 2023, l'empresa va asseverar que disposaven "d'actius suficients per fer front a les seves obligacions futures i garantir la seva continuïtat", però aquest dilluns van presentar la memòria de l'ERO i ara han obert un període de negociació d'un mes entre la directiva i els empleats.



Els antecedents d'aquesta crisi en el món editorial

L'agost de 2022 dos empreses catalanes referents en la distribució de llibres, les Punxes i Àgora (filial de Grup Enciclopèdia Catalana), es van fusionar i van començar a operar conjuntament sota el nom d'Entredos Logistics. Aquesta fusió, que pretenia donar servei a més de 200 segells editorials, va desencadenar retards i va dificultar el repartiment de molts continguts.



Les editorials afectades van patir greus conseqüències, la situació s'allargava i no obtenien solucions, fins que van acabar optant per contractar els serveis d'un altre operador logístic, Elkar-AC. Això va implicar el trasllat dels seus estocs fora de Catalunya.

D'acord amb el que asseguraven les editorials en un comunicat, Àgora es va comprometre a facilitar el trasllat dels estocs al nou distribuïdor, però van subratllar que "va incomplir el calendari, cosa que va repercutir negativament en la campanya del Sant Jordi 2023". A més, fonts dels mateixos segells perjudicats van assegurar que al magatzem d'Àgora-Entredós encara hi ha 350.000 exemplars de llibres que no els pertanyen i que, des del gener de 2023, Àgora va deixar de pagar les factures corresponents a les vendes de tardor i hivern del 2022.