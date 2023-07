El grup de Junts a la Diputació de Barcelona es trenca i dos dels seus diputats formaran part del govern del PSC

Les negociacions per formar Govern a la Diputació de Barcelona i investir presidenta a la candidata del PSC, l'alcaldessa de Sant Boi Lluïsa Moret, han acabat fracturant el grup de Junts a l'ens després que dos dels seus diputats hagin decidit incorporar-se al Govern socialista. La situació s'ha generat després que els diputats de la marca local Impulsem el Penedès han decidit formar part del Govern de la Diputació de Barcelona, trencant així el grup de Junts per Catalunya a l'ens supramunicipal, en el qual estan integrats. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, i l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès, han arribat a un acord en "destacades inversions estratègiques" per a les comarques de l'Alt Penedès, Anoia i Garraf.



La socialista Lluïsa Moret comptarà així amb dos vots més avui i s'assegura sortir elegida presidenta de la Diputació de Barcelona. Sumarà els vots dels diputats del PSC, dels comuns, del diputat de Tot per Terrassa (TxT) i dels dos membres d'Impulsem el Penedès. Comptarà amb 25 vots, superant els 23 que sumen Junts i ERC.



El trencament suposa també que el grup de diputats de Junts per Catalunya perdi dos diputats, passant de 12 a 10. Com a conseqüència, ERC seria cap de l'oposició amb 11 diputats. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va assegurar que "tot" per evitar que els socialistes governessin, fins i tot oferir a TxT la presidència de l'ens, però no han pogut oferir "risc zero" als possibles socis.

Alcaldes i alcaldesses de les tres comarques han firmat l'Acord de Sant Quintí de Mediona per donar suport a la decisió de formar part del govern de la Diputació. El signen batlles i batllesses de Puigdàlber, Font-Rubí, Sant Quintí de Mediona, Montmaneu, Santa Fe del Penedès, La Torre de Claramunt, La Llacuna, Cabrera d'Anoia, Veciana, Cubelles, Sant Pere Sallavinera, Canyelles, Castellví de la Marca, Olèrdola, Calonge de Segarra, Avinyonet, Torrelles de Foix i Igualada.



Contempla un programa "d'inversions estratègiques" per a les tres comarques per aquest mandat 2023-2027, als ajuntaments, a les mancomunitats i als consells comarcals de la Vegueria del Penedès. Pretén desenvolupar projectes d'equilibri territorial, de desenvolupament econòmic i turístic, d'àmbit social, de reptes vinculats al canvi climàtic i infraestructures per a l'estalvi d'aigua, entre d'altres.

Per la seva part, el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, va assenyalar ahir "l'error" de deixar als populars fora del pacte a la Diputació de Barcelona. "La Diputació i les ciutats hi perden, i el sectarisme serà un dels seus trets d'identitat", va criticar.

El candidat per Barcelona a les generals, Nacho Martín Blanco, no ha esclarit el sentit del seu vot avui. "M'atreviria a dir que no hi haurà sorpresa", ha dit aquest matí a TV3, previsiblement sense saber la notícia de l'acord.



El paper d'Impulsem el Penedès

Impulsem el Penedès es va crear amb l'objectiu de defensar la veu del territori allà on tingui representació. L'agrupació entén la Diputació de Barcelona com una de les principals institucions al servei dels Ajuntaments, el que ha estat "decisiu" per arribar a aquest acord. "Prioritza clarament el territori, que vol ser tractat d'acord amb la seva singularitat i les seves potencialitats dins la demarcació de Barcelona", argumenta.

Tot i desmarcar-se de Junts a la Diputació, Impulsem el Penedès assegura té la voluntat de "seguir treballant per construir un espai polític central amb forces polítiques com Junts per Catalunya, els quals han estat capaços de crear la coalició Compromís Municipal que ha donat uns grans resultats arreu del país".

Turull va admetre ahir les "discrepàncies" amb els representants, esclarint que no són membres del partit, sinó una marca amb la qual van anar amb coalició. Però la marca local no existeix nivell supramunicipal, i als consells comarcals i Diputació de Barcelona pertanyen als grups de Junts, que amb aquesta decisió ha patit un trencament.