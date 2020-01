El grup de suports als CDR detinguts reclama l'arxivament de la causa

El grup de suport i els membres dels CDR detinguts el passat 23 de setembre han emès un comunicat conjunt després que quedessin en llibertat els dos darrers empresonats, Jordi Ros i Germinal Tomàs, el passat divendres. "Ens reafirmem que es tracta d'una operació política articulada des del poder policial i judicial que respon a la necessitat del règim del 78", afirmen. Per aquest motiu, demanen "l'arxivament de la causa per a les nou detingudes", "la dissolució de l'Audiència Nacional, hereva directa del Tribunal d'Orden Público franquista" i "la fi del règim FIES i de l'aïllament dins de la presó".



Consideren que l'anomenada operació Judes pretenia "criminalitzar les respostes populars enfront de les lògiques de l'Estat" que no permeten "cap dissidència en la defensa dels drets nacionals i socials". Més enllà de l'alliberament dels set empresonats durant els darrers mesos, recorden que "continuen sent represaliades pel seu posicionament polític en favor del dret a l'autodeterminació i la seva participació en les mobilitzacions": "Tot i que la presó és la cara més amarga de la repressió, tant per a les preses com per a les seves famílies i entorn, les nou persones detingudes del 23-S continuaran pendents d'unes acusacions molt greus".

La plataforma de suport Detingudes 23S denuncia de nou algunes de les pràctiques policials i judicials durant l'operació, com ara "l'esbotzament de portes de matinada, l'encanonament de menors, els interrogatoris en condicions sospitoses, el règim FIES i d'aïllament", les quals qualifiquen de "tractes inhumans i d'excepcionalitat que no haurien de tenir cabuda en un Estat pretesament democràtic".



Tanmateix, volen mostrar "l'alegria que les nostres companyes siguin ja a casa, amb l'ànim de seguir endavant fins que siguin lliures de debò": "Volem agrair a la solidaritat de base, la que respon davant la repressió de l'Estat, omplint carrers i caixes de solidaritat".