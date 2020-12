Grups de 10 persones i dues bombolles per les dates nadalenques, i limitació horària per la restauració, les noves restriccions

La pandèmia impacta de ple en les festes nadalenques. Després de diverses reunions en què han aflorat les discrepàncies en l’interior del Govern de la Generalitat sobre les mesures a prendre i de diversos retards en la comunicació oficial, aquest divendres s’han oficialitzat les noves restriccions que suposen una marxa enrere en la desescalada iniciada fa vàries setmanes amb l’entrada en fase 1 que va ser ampliada aquest mateix dilluns. El vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, han estat els encarregats de comparèixer.

El nombre de persones autoritzat per les trobades es limita a 6 com a màxim, tot i que es recomana mantenir només la bombolla de convivència. Tot i que es podrà augmentar a 10 persones amb un màxim de dues bombolles de convivència durant els dies de Nadal, Any nou i el dia de Reis (24, 25, 26 i 31 de desembre i, 1 i 6 de gener). El confinament perimetral es mantindrà en el conjunt de Catalunya respecte a la resta de l'Estat, amb excepcions per visites a familiars i "persones properes", des d’altres territoris de l’Estat. En l’interior del país quedarà establert un confinament perimetral comarcal durant tota la setmana vinent, amb excepcions per assistència a segones residències habituals d’una mateixa bombolla de convivència o establiments hotelers però evitant el contacte amb altres bombolles. Andorra s’assimila a l’Alt Urgell per permetre la mobilitat en aquell territori en el seu conjunt. L’horari del toc de queda de les 10 de la nit s'amplia fins la 1 de la matinada per la Nit de Nadal i la de Cap d’Any i les 11 de la nit per la Nit de Reis.

Respecte a mesures que afecten directament als sectors econòmics s’estableix que la restauració no estancarà totalment però bars i restaurants només podran obrir de dos quarts de vuit a dos quarts deu del matí. I d’una del migdia a quarts de quatre de la tarda per servir esmorzars i dinars. Segons Budó l’objectiu és reduir la interació i la mobilitat per allò que no sigui estrictament imprescindible. El sopar si que es podrà servir en la modalitat del menjar per emportar fins les deu de la nit en recollida a l’establiment i fins les 11 en servei a domicili. Les terrasses es mantenen obertes amb un màxim de quatre persones per taula, ampliable a sis si és una sola bombolla de convivència. I l'interior amb l'aforament del 30%. La mascareta només es podrà treure en el moment de degustar una beguda o menjar.

Pel que fa al comerç podran continuar oberts amb les mateixes condicions, inclosos els centres comercials, excepte gimnasos i restaurants de l’interior dels centres comercials. Es permet la compra en aquests equipaments però no l'ús dels gimnasos i restaurants de l'interior.

Els equipaments esportius mantenen les mateixes mesures però en l’interior no es podran fer activitats d’intensitat física alta perquè no es permet treure la mascareta. I pel que fa a la cultura es mantenen les mesures vigents i les activitats nadalenques es faran estàtiques i sense aglomeracions.

El propi Aragonès va admetre la marxa enrere tot i que "no suposa tornar al punt zero". El vicepresident va assegurar que les noves limitacions busquen l’equilibri entre les mesures per frenar els contagis i l’activitat econòmica: "aquest no serà el Nadal que voldríem, no podrà ser" va assegurar. Budó va detallar les mesures que segons van explicar els responsables del Govern busquen "no haver d’arribar a mesures extremes" i les van equiparar a les que prenen els diversos països europeus. Tot i no delegar en la ciutadania la responsabilitat en la lluita contra la pandèmia, Aragonès va apel·lar a "la responsabilitat ciutadana" per fer-hi front. "No podem normalitzar la tragèdia del nombre de morts que provoca la pandèmia" va concloure Aragonès.

Les mesures estaran vigents des de dilluns vinent fins l’11 de gener al marge de les excepcions establertes durant les dates nadalenques més assenyalades. Tot el pla serà revisat el pròxim 28 de desembre. Es preveu també un enfortiment de les inspeccions als establiments comercials, bars i restaurants pel compliment de les mesures decretades, amb l’aplicació de les corresponents sancions.

Les dades continuen disparades

D'altra banda, les dades facilitades aquest divendres pel Departament de Salut indica que la pandèmia continua en creixement. La velocitat de propagació a Catalunya, l'Rt, ha seguit pujant i ha passat de l'1,34 notificat dijous a l'1,41 d'aquest divendres. El risc de rebrot també creix i supera els 300 punts. En concret, puja 28 punts fins als 302, i la incidència a 14 dies s'eleva de 218,97 a 229,06. S'han declarat 2.141 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), cosa que eleva la xifra total a 335.280 des de l'inici de la pandèmia. El 4,92% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 20 noves morts i el total és de 16.544. Hi ha 1.547 pacients ingressats als hospitals amb covid-19, 15 més que en l'anterior balanç, i 344 persones a l'UCI, una menys que fa 24 hores.