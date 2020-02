GSMA manté "de moment" el MWC tot i l'allau de baixes pel coronavirus

La reunió d'urgència del comitè de la GSMA no ha servit per esvair del tot els dubtes que planen sobre el Mobile World Congress (MWC), que s'ha de celebrar a Barcelona del 24 al 27 de febrer. El comitè de l'associació organització del congrés manté "de moment" l'esdeveniment, si bé ha emès un comunicat en què assegura que estarà molt pendent de l'evolució del coronavirus. La reunió s'ha convocat després que s'hagi intensificat l'allau de baixes que pateix el certamen, amb empreses tan importants com Nokia, Orange o Vodafone que s'hi han sumat aquest dimecres.



En concret, el comunicat de GSMA diu que "el nou coronavirus és una situació que canvia ràpidament, que GSMA està vigilant de prop. Això inclou reunions periòdiques amb experts sanitaris mundials i espanyols, i també amb els nostres socis, per garantir el benestar de les expectatives." A més a més, l'entitat recalca que afegeix que afegirà mesures de seguretat extres al congrés.



Les darreres empreses que han anunciat que no seran a Barcelona com a mesura de prevenció pel coronavirus han esat Vodafone, Orange, Nokia, Deutsche Telekom i British Telecom, moltes de les quals tenen un pes significatius al MWC. De fet, hi ha força baixes d'empreses que formen part del consell de la GSMA: les mencionades Vodafone, Orange i Deutsche Telekom, però també AT&T i Docomo. Avui també ha confirmat la seva renúncia la japonesa Rakuten.



Dimarts van cancel·lar Cisco, Facebook, AT&T i Sprint. En total ja són més de 40 les companyies que han decidit no assistir a l'esdeveniment com a mesura de prevenció davant un hipotètic contagi del coronavirus, que tot just l'OMS ha batejat com a Covid-19. Les grans empreses temen que un treballador emmalalteixi, un fet que podria comportar grans indemnitzacions i una imatge molt negativa per a les corporacions. GSMA ja havia anunciat una reunió aquest divendres per decidir si es mantenia el congrés o no, però davant les constants anul·lacions l'empresa ha decidit avançar la trobada.

El problema de cancel·lar l'esdeveniment rau en els costos econòmics que pot comportar per als organitzadors. Si una empresa cancel·la l'assistència, haurà d'assumir les pèrdues que això comporta per si sola. Però si és l'esdeveniment el que cancel·la, aquest haurà de carregar amb possibles indemnitzacions per aquelles corporacions que volguessin seguir venint.



La GSMA està pendent de l'OMS, que celebra una reunió de dos dies amb experts d'arreu del món i que podria declarar l'epidèmia mundial. De moment, però, la directora de Salut Pública d'aquesta organització, María Neira, ha dit que "les mesures de restricció de viatges o d'intercanvis comercials no eren necessàries i seguirem mantenint aquesta posició".

Tant el Govern espanyol com la Generalitat han reiterat que el MWC pot tirar endavant amb totes les garanties sanitàries i higièniques. Aquest dimecres també es reuniran el ministre de Sanitat i la consellera de Salut, Salvador Illa i Alba Vergés, per prendre "mesures específiques" de cara al congrés.