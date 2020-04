La Guàrdia Civil demana als agents buscar notícies falses que generin "desafecció a institucions del Govern espanyol"

L'Estat Major de la Guàrdia Civil va remetre el passat 15 d'abril un correu electrònic a totes les comandàncies del cos en el qual instava a les seves unitats i agents a identificar notícies falses o enganyoses que pogueren provocar "estrés social i desafecció a institucions del Govern espanyol", segons ha avançat la cadena Ser. El correu està signat pel cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, el general José Manuel Santiago, el mateix que diumenge passat va protagonitzar una polèmica en afirmar en roda de premsa que la Guàrdia Civil perseguia les notícies falses a les xarxes per a minimitzar "el clima contrari" a la gestió del Govern espanyol. Posteriorment, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar que les paraules del general de la Guàrdia Civil havien estat "un lapsus".

La publicació d'aquest correu alimenta un altre cop la polèmica, sobretot perquè en el punt cinquè d'aquest correu, es demana als agents "identificació, estudi i seguiment en relació amb la situació creada per la Covid-19 de campanyes de desinformació, així com publicacions desmentint 'fake news' susceptibles de generació d'estrés social i desafecció a institucions del Govern". Aquesta és la paraula clau, ja que el correu no esmenta a les institucions de l'Estat, sinó a les "del Govern".

A més, en el missatge es demana a les diferents unitats de la Guàrdia Civil l'elaboració d'un informe actualitzat cada divendres amb les notícies falses detectades. En concret, l'Estat Major demana "un informe monogràfic sobre les actuacions de ciberseguretat de la Guàrdia Civil vinculades a la Covid-19 i amb la finalitat de ser tractat en pròximes reunions amb el titular del departament ministerial".

Aquest informe aniria a càrrec de la Unitat de Coordinació de Ciberseguretat, segons la cadena Ser. Però el correu no demana únicament dades vinculades a les notícies falses: també sol·licita que en l'informe s'incloguin altres elements com les denúncies rebudes en les seus de la Guàrdia Civil vinculades a "delictes informàtics, danys en sistemes o robatori d'informació i secrets d'empresa, investigacions judicialitzades per delictes informàtics vinculats a l'escenari de la Covid-19 i denúncies administratives i judicials de bloqueig o tancament de pàgines web i de perfils de xarxes socials utilitzats per a finalitats fraudulentes o delictives".

Durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus, hi ha hagut desenes de notícies falses que s'han fet virals tant per les xarxes socials com per les aplicacions de missatgeria instantània.

Des de la Plataforma en Defensa de Llibertat d'Informació (PDLI) qualifiquen aquest fet com "molt greu". Segons expliquen des del bufet Almeida, el despatx d'advocats especialitzat en aquesta mena de casos, i director legal de la PDLI, aquesta ordre és "il·legal" i el que estableix el correu intern excedeix el que es disposa en l'Estratègia de Ciberseguretat Nacional.