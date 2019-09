La Guàrdia Civil té més de 3.000 agents a Catalunya, repartits en una seixantena de casernes

L’operació de dilluns contra activistes dels CDR ordenada per l’Audiència Nacional ha estat el detonant perquè Junts per Catalunya i ERC demanin la retirada de Catalunya de la Guàrdia Civil. Ho han fet a través d’una proposta de resolució conjunta que es votarà aquesta dijous a la tarda al debat de política general del Parlament, amb l’argument “que s'han mostrat obertament com una policia de caire polític que està centrada en perseguir determinats col·lectius polítics i socials, completament redundant a l'hora de garantir la seguretat de la ciutadania”.



La proposta, que en té prou per ser aprovada amb rebre el suport de la CUP, sembla del tot improbable, però, que es pugui materialitzar davant el, més que segur rebuig del Govern espanyol a estudiar-la. Dit això, quin pes té la Guàrdia Civil a Catalunya? Segons dades del Butlletí Estatal del personal al servei de les Administracions Públiques, l’1 de gener de 2019 hi havia al Principat 6.370 membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, que inclouen la Policia Nacional i la Guàrdia Civil. La majoria (4.216) estan a la província de Barcelona, mentre que 831 s’ubiquen a Tarragona, 763 a Girona i 560 a Lleida. A més a més, l’exèrcit comptaria amb 2.058 persones a Catalunya.



Ara bé, el document no especifica quants d’aquests representants de les forces i cossos de seguretat de l’Estat serien agents de la Guàrdia Civil. Segons va publicar l’any passat el diari ABC, el 31 de desembre de 2017 n’hi havia 3.325, uns 200 menys dels que hi havia sis anys abans. En aquell moment, els agents es repartirien entre les 66 casernes que el cos té a Catalunya, d’un total de 1.996 arreu de l’Estat. El 2016, fonts de l’àrea de premsa de la Guàrdia Civil s’havien limitat a comentar a Crític que la xifra de guàrdies civils a Catalunya “deu vorejar” els 3.500.



La presència de la Guàrdia Civil a Catalunya s’ha reduït notablement en les dues últimes dècades, fonamentalment com a conseqüència del tancament de més d’un centenar de casernes des del 1996 arran del desplegament dels Mossos d’Esquadra i de la pèrdua de competències en trànsit i en seguretat ciutadana. Avui queden gairebé 90 instal·lacions de l’institut armat al Principat -no només hi té casernes-, la majoria de les quals es reparteixen entre les demarcacions de Tarragona (36) i Barcelona (23), mentre que a Girona (14) i Lleida (13) la presència és molt menor. La seu central és la Comandància de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on, entre d’altres, hi ha els equips específics de lluita contra la droga i els diversos grups d’intervenció.



A Barcelona ciutat queden tres grans casernes, situades a l’avinguda de Madrid, a la travessera de Gràcia i al carrer de Sant Pau, mentre que Girona, Lleida i Tarragona acullen comandàncies provincials. Entre les competències de la Guàrdia Civil hi ha el control de costes, fronteres i duanes i el control fiscal als ports de Tarragona i de Barcelona i a l’aeroport del Prat.