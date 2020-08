Guerra, Esperanza Aguirre i altres exministres del PP i del PSOE signen un manifest de suport a Joan Carles I

Més de setanta exministres, expresidents autonòmics, ambaixadors i altres antics alts càrrecs del PP, el PSOE i l'UCD han subscrit un manifest de suport al rei Joan Carles I, defensant la seva presumpció d'innocència i recordant el seu llegat en els més de quaranta anys de democràcia, l'"etapa històrica més fructífera que ha conegut Espanya en l'època contemporània".



"Les nombroses informacions que apareixen aquests dies sobre determinades activitats del rei Joan Carles I han promogut una proliferació de condemnes sense el degut respecte a la presumpció d'innocència. Si les seves accions poden ser mereixedores de reprovació ho decidiran els tribunals de justícia. Però mai es podrà esborrar la labor del rei Joan Carles en benefici de la democràcia i de la Nació, sota pena d'una ingratitud social que res de bo presagiaria del conjunt de la societat espanyola", sostenen.



El document - subscrit entre altres pels socialistes Alfonso Guerra, Celestino Corbacho i Matilde Fernández; els populars Josep Piqué, Rafael Catalá, Ana Pastor i Esperanza Aguirre; i Rodolfo Martín Villa (UCD)- subratlla que "la monarquia parlamentària, així com el conjunt de la Constitució de 1978, han propiciat una Espanya moderna, amb un sistema polític, econòmic i social avançat basat en la llibertat, en la justícia i en la solidaritat".

Robles avisa que fer judicis de culpabilitat a l'emèrit qüestiona les bases de l'Estat de dret

D'altra banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusat els que fan "judicis de culpabilitat" al rei emèrit i que no respecten la seva presumpció d'innocència de qüestionar els "pilars bàsics de l'Estat de Dret" i de "qualsevol Estat democràtic".



"Quan algunes persones fan judici de culpabilitat respecte d'unes altres, no m'importa qui siguin, s'estan oblidant que la presumpció d'innocència és un dels pilars bàsics de l'Estat de Dret. Cal defensar la presumpció d'innocència de tothom, sigui qui sigui", ha afirmat Robles, en una entrevista concedida a Europa Press.



La responsable de Defensa, que a més va ser magistrada del Tribunal Suprem, ha recordat que "tots els ciutadans són innocents mentre un tribunal, després d'un procés amb totes les garanties, no dicti una sentència", principi que s'aplica "absolutament a totes les persones", inclòs Joan Carles I, i que "va costar molt" incloure a la Constitució.