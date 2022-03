La Generalitat té comptabilitzats uns 8.000 ucraïnesos que han arribat a Catalunya arran de la guerra al seu país, tot i que la xifra no és segura perquè alguns potser no s'han registrat i altres ja han marxat a altres llocs. Ho ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, encarregada de l'acollida de migrants, que ha alertat que la rebuda s'ha de fer de forma organitzada i amb coneixement de les administracions i entitats especialitzades. D'aquesta manera, les administracions tindran més coneixement sobre el número de refugiats i les seves necessitats, i aquests estaran millor atesos. A més, s'eviten possibles riscos de tràfic de persones, ha dit.

Per això, ha fet una crida a la ciutadania perquè col·labori a través d'aquestes entitats o institucions, i no ho faci de forma voluntarista i individual. De moment han arribat 151 menors no acompanyats, 132 dels quals amb una entitat de Terrassa, Tanu, que ja ajudava menors des de la tragèdia de Txernòbil. Tots estan acollits en famílies.

La consellera de Drets Socials, Violant Cervera, ha agraït la predisposició de 10.000 famílies a acollir menors, i ha assegurat que a tots se'ls donarà resposta. Tot i que actualment hi ha prou famílies acollidores, el departament vol tenir preparat el dispositiu per si més endavant en fan falta més. Cervera ha reclamat a l'estat que concreti quines ajudes rebran les famílies acollidores i ha dit que s'intentarà concretar quant de temps han de ser-ho.

Primera acollida a la Fira de Barcelona

Per millorar l'organització de la primera acollida, aquest divendres s'ha obert un pavelló a la Fira de Barcelona per part del govern espanyol, tot i que gestionat per la Creu Roja. Durant el matí, però, ha funcionat de manera força caòtica i només s'hi atenien persones amb cita prèvia i que no tenen on dormir. S'hi han format cues importants.



La Generalitat hi té un punt d'atenció i informació als refugiats sobre els seus drets més urgents en l'àmbit social, educatiu o sanitari, entre altres, mentre que el govern espanyol farà els primers tràmits burocràtics per acreditar la seva condició de refugiats de guerra. A més, entre les dues administracions, la Creu Roja, els ajuntaments i altres entitats es començaran a buscar llocs de residència per als nouvinguts, sigui inicialment i de forma temporal en hotels o albergs, però més tard en pisos socials o en famílies d'acollida.

Verge ha criticat que l'estat té un "enfocament molt centralitzat" de l'acollida, però aquesta, en realitat es fa al territori, ha advertit, tot i que els tràmits inicials d'asil i refugi els ha de fer el govern espanyol. En aquest sentit, ha dit que l'acollida d'emergència en hotels ha de passar a ser més estable, i això es fa en col·laboració amb els ajuntaments. Sobre el pla de contingència de 500.000 euros de la Generalitat, Verge ha dit que es quedarà curt i ha recordat que hi ha fons europeus destinats a aquestes finalitats que l'estat ha de canalitzar per rescabalar les despeses extraordinàries dels ajuntaments.