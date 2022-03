El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat que el Govern coordinarà "una intensa recollida de material humanitari" per a enviar a Ucraïna. En una compareixença després de reunir-se amb el cònsol ucraïnès a Barcelona, Artem Vorobyov, i diversos cònsols de països de la Unió Europea (UE), Aragonès ha remarcat que volen fer arribar l'ajuda "amb la màxima celeritat possible" i ha explicat que col·laboraran amb ONG i el consolat ucraïnès. Segons la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, s'instal·larà punts de recollida de material al Port de Barcelona i a la Fira de Barcelona, així com a altres indrets de Catalunya.

S'instal·laran punts de recollida de material al port i a la Fira de Barcelona

Aragonès s'ha reunit amb una dotzena de cònsols de països de la UE per tal de mostrar "el ple suport" del Govern a Ucraïna. El president ha insistit en la voluntat de seguir treballant "en la defensa de la democràcia, la pau i la independència d'Ucraïna".



El president ha explicat que el Govern coordinarà una recollida de material humanitari i ha insistit en el "ferm compromís" d'acollir els refugiats que fugin d'Ucraïna. Aragonès ha volgut enviar "tot el suport i solidaritat" als ciutadans d'Ucraïna, als ucraïnesos que viuen a Catalunya i també als russos que es manifesten contra la invasió del país. També ha explicat que comparteixen les accions que està impulsant la UE "de forma unitària i decidida".

Segons el cap de l'executiu, l'atac rus suposarà "un canvi profund" al món, amb un nou equilibri de forces. En aquest nou context, Aragonès ha garantit que Catalunya "serà sempre al costat de la pau, la democràcia i els drets humans".



Per la seva banda, el director de la Comissió Europea a Barcelona, Manuel Szapiro, ha assegurat que l'atac a Ucraïna "pretén debilitar la seguretat [europea] i l'ordre de pau internacional" existent. "Hem de fer costat a Ucraïna, no només amb paraules sinó sobretot amb fets i compromisos", ha destacat.