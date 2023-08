Restablerta parcialment circulació de trens entre Vilanova i Garraf per una via a 30 km/h

La circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Garraf s'ha restablert parcialment aquest dimecres al matí, l'endemà que el servei entre les dues estacions se suspengués pel descarrilament d'un tren Talgo sense viatgers a Sitges (Garraf). Els trens ja poden circular per una de les dues vies en el tram Garraf-Vilanova des de les 10:10 hores, tot i que amb una limitació de velocitat de 30 km/h, segons ha informat Adif.

Tècnics d'Adif i Renfe treballen per resoldre la incidència que es va produir arran del descarrilament del tren per causes que s'estan investigant. Les línies afectades ahir arran del descarrilament són l'R2 Sud, R12, R15, R16 i R17 i els trens de llarga distància. Mentrestant, Renfe està posant en marxa un dispositiu per donar resposta a la demanda dels viatgers.

Segons la darrera informació, pel que fa a l'R2 sud hi haurà dos trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders amb parada en totes les estacions. Entre Garraf i Barcelona quatre trens per hora i sentit. En relació als serveis regionals, es manté l'oferta habitual i els trens Intercity circularan per via convencional com habitualment.

Per a facilitar la mobilitat dels viatgers, Renfe ha posat en marxa un servei d'autobusos des de Castelldefels fins a Vilanova i la Geltrú. A banda, els viatgers de Cambrils s'estan desviant de manera puntual en trens Renfe d'alta velocitat.

Finalment, també hi ha alternativa per als viatgers dels trens Intercity del Corredor Mediterrani. Renfe els oferirà el viatge als trens de llarga distància que utilitzen la línia d'alta velocitat Camp de Tarragona-Barcelona.

Segons Adif, la circulació amb la capacitat operativa restringida comporta increments de temps de viatge. Mentrestant, els tècnics continuen treballant en la reparació de la infraestructura per a poder restablir la circulació per les dues vies una vegada finalitzin les actuacions.

Indignació dels usuaris

Diversos usuaris de les línies afectades han mostrat el seu malestar amb l'avaria i la gestió de Renfe. A través de les xarxes socials i en declaracions a mitjans, han assenyalat la mala i/o manca comunicació per part de l'operador ferroviari, més enllà dels punts afectats, i una mala organització per afrontar la situació en un dia feiner, encara que sigui en període estival.

Aspecte matinal de l'estació de Vilanova i la Geltrú per agafar l'autobús per anar fins a Castelldefels. — Albert Hernàndez / ACN

També han criticat la reacció i les llargues cues per utilitzar els serveis alternatius. "Porto una hora per fer una parada", deia aquest dimecres al matí Cristina Millán, que ve de Cubelles (Garraf) i va a l'Hospital de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat. Fa cua a l'estació de Vilanova i la Geltrú per agafar un autobús que la dugui a Castelldefels (Baix Llobregat) i torni a reprendre la marxa per la xarxa ferroviària.