El Hachmi demana en el pregó que Barcelona sigui una ciutat de llibertat i protegeixi els drets de les nenes i les dones

L'escriptora Najat El Hachmi ha demanat en el seu pregó de la Mercè que Barcelona sigui una ciutat de llibertat i protegeixi les nenes i les dones. "Barcelona serà la ciutat de la llibertat com ho ha estat per a mi si protegeix, promou, difon i garanteix els drets de les nenes i les dones", ha dit.

També ha criticat que "en nom de la inclusió" se la consideri "molesta" per denunciar "la violència i l'opressió, la discriminació i les injustícies". "No em demaneu que miri cap a una altra banda, ja n'hi ha prou de sacrificar les vides de les nenes i les dones en nom de no sé quina entesa de civilitzacions i cultures, en nom d'una idea d'inclusió que ens expulsa de nou, a nosaltres, les dones, de la condició d'ésser humans de ple dret", ha etzibat. L'Observatori contra l'Homofòbia, entitats LGTBI+ o Unitat Contra el Racisme havien demanat que El Hachmi no fos la pregonera de la Mercè.

El Hachmi ha considerat "sorprenent" que "defensar avui drets fonamentals a Barcelona i no a Teheran sigui considerat polèmic". "Us incomoda que us expliqui que hi ha nenes en aquesta ciutat que no poden aprendre a nedar ni anar d'excursió? Que creixen creient que només seran valuoses si es tapen?", ha preguntat als assistents a la lectura del seu pregó al Saló de Cent de l'Ajuntament.

"Us incomoda que us expliqui que hi ha nenes en aquesta ciutat que no poden aprendre a nedar?"

"Us molesta que us digui que hi ha adolescents preocupades per la seva virginitat, dones joves que estimen persones prohibides amb culpa i pagant el preu del desterrament familiar?", ha continuat El Hachmi, que s'ha referit també a noies que estan "terriblement espantades" per la possibilitat que les duguin al Marroc o al Pakistan i les casin amb un cosí. "Us incomoda tot això? Doncs imagineu-vos com les incomoda a elles", ha conclòs.

L'escriptora ha lamentat que a alguns els molesti més que s'anomeni "aquesta realitat que la realitat mateixa", i també s'ha adreçat a les noies que pateixen aquesta situació. El Hachmi, que va trencar justament amb la seva família, els ha dit que tenen dret a aspirar "a viure lliures". "Cap de nosaltres no ha nascut per sotmetre'ns, no som traïdores ni reneguem de la nostra procedència per voler la independència", els ha dit.

També ha assegurat que la llibertat de les dones "fa tanta por" que sovint es prohibeixen "les coses que no semblen importants, les que no suposen per si soles un desafiament a l'ordre establert". Segons ha explicat, a ella se li van prohibir les "aspiracions de llibertat perquè una dona sola pel món era un fet insòlit" dins la seva família: "Al final no em va quedar més remei que el trencament".