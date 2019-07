Un any i mig després de fer-ho a Brussel·les -en una manifestació que va reunir 45.000 persones- l’independentisme ha tornat a mobilitzar-se al cor de la Unió Europea. Aquest cop l’escenari ha estat la ciutat francesa d’Estrasburg, a tocar de la frontera amb Alemanya, coincidint amb la primera jornada de la sessió constituent de la nova legislatura a l’Eurocambra. Convocada pel Consell per la República, la concentració Omplim Estrasburg ha reunit unes 10.000 persones, segons el recompte policial, i ha servit fonamentalment per denunciar que Carles Puigdemont, Toni Comín i Oriol Junqueras no puguin, de moment, exercir com a eurodiputats, malgrat que van ser escollits pel càrrec a les eleccions del passat 26 de maig.



Tot i que la concentració ha arrencat al voltant de les 9h del matí, l’acte central -en el que s’han fet diversos parlaments- ha començat a les 12h, amb la participació de representants polítics, d’entitats sobiranistes, així com diversos eurodiputats d’altres països.. Un dels més contundents ha estat l’eurodiputat del Sinn Féin Matt Carth, que directament ha afirmat que “hi ha dos milions de persones a qui s’ha denegat la veu al Parlament Europeu”, per afegir que qui resti “callat i silenciat” està negant la “democràcia” a aquestes persones. L’eslovè Ivo Vajgl ha fet una crida als assistents a “no donar-se per vençuts”, i ha assegurat que “la majoria d’eslovens us dona suport”.



L’encarregat de tancar l’acte, al voltant de les 14h, ha estat precisament Carles Puigdemont, que a través d’un vídeo gravat des de l’altra banda de la frontera ha dit que “m’agradaria ser aquí, però ja sabeu perquè no hi soc”. Puigdemont ha afegit que “batallaran” jurídicament per aconseguir exercir d’eurodiputats, i ha destacat que serà la justícia europea la que es pronunciarà sobre la qüestió, quan fa uns mesos l’Estat deia “que això no era possible”. Toni Comín, de la seva banda, ha preguntat a l’Estat “de què tens por?”, en una intervenció també gravada en vídeo. La veu d’Oriol Junqueras ha arribat a través d’una carta llegida pels eurodiputats d’ERC Diana Riba i Jordi Solé: “La democràcia no es respecta a Espanya, hi pesa més la unitat del Regne”, per afegir que si el preu per “defensar drets i llibertats” és la presó, el pagarà. “Avui no acaba res, s’inicia una nova etapa en la nostra lluita internacional”, ha llegit Solé.

Defensa dels drets polítics



Just abans de començar oficialment l’acte, ha intervingut l’advocat Gonzalo Boye, que minuts abans estava amb Carles Puigdemont i Toni Comín, a Alemanya, a escassos quilòmetres d’Estrasburg. Boye ha assegurat que “davant la impossibilitat de garantir la seguretat de Puigdemont i Comín, hem aconsellat que no arribin a aquest punt. Es troben a prop d’aquí” i ha afegit que “estem fent un viatge jurídic molt llarg per restaurar els drets i les llibertats públiques. Batallarem fins al final i acabarem guanyant”. En una línia similar, el diputat de JxCat i vicepresident del Parlament, Josep Costa, ha comentat que “el més important és que Puigdemont segueixi en llibertat per defensar els nostres drets”.

“Omplim Estrasburg” desborda ponts i boulevards davant del Parlament Europeu a #Estrasburg pic.twitter.com/XNIZq1ydUO — Marc Vidal i Juanola (@marc_vi) 2 de juliol de 2019

A través d’un vídeo, el president de la Generalitat, Quim Torra, a reclamat que es “respectin” els drets de Puigdemont, Comín i Junqueras i ha subratllat que “la democràcia s’ha de respectar a Europa”. L’eurodiputada d’ERC Diana Riba ha denunciat que el president sortint del Parlament Europeu, Antonio Tajani, li ha negat la paraula quan volia denunciar la situació dels tres eurodiputats vetats.



Per part de les entitats sobiranistes han intervingut Elisenda Paluzie (ANC), Marina Llansana (Òmnium Cultural) i Josep Maria Cervera (AMI). La presidenta de l’ANC ha assegurat que els valors de la UE estan risc “per a tots els ciutadans”. "Som aquí per defensar els drets polítics de Puigdemont, Comín i Junqueras, però també els nostres drets com a electors", ha afirmat Paluzie. Llansana, que és vicepresidenta d’Òmnium, ha declarat que “els drets civils estan amenaçats a tot Europa. Som molts els que no acceptarem que s'alterin les majories parlamentàries democràticament escollides”. Finalment, Cervera, president de l’Associació de Municipis per la Independència, ha demana als alcaldes i regidors un "compromís" per arribar a la independència