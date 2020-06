La hidroxicloroquina no serveix per prevenir la Covid-19, segons afirma Mitjà a 'Science'

La hidroxicloroquina no serveix per prevenir la Covid-19, segons un article de la revista Science que cita Oriol Mitjà, investigador de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol que ha fet un estudi sobre aquest tractament i en què han participat més de 2.300 persones. La recerca no veu cap diferència significativa en les persones exposades al virus que van prendre el tractament a l'hora de desenvolupar o no la Covid-19. A través de Twitter, Mitjà ha explicat que donades les "vastes implicacions globals", s'han compartit els resultats de la investigació amb les agències reguladores mentre la revista Science en fa l'avaluació externa. "No podem aportar més dades fins a tenir la seva aprovació", ha afegit.

Mitjà ha recordat que hi ha més de 120 estudis en curs per avaluar l'efecte antiviral de la hidroxicloroquina, el medicament més utilitzat en aquesta pandèmia. Admet que la pressió per publicar els resultats de l'estudi és "immensa". "L'OMS, Gates i altres agències tenen pressa per prendre una decisió sobre la hidroxicloroquina per si cal continuar amb la resta d'assajos clínics", ha explicat l'investigador, que diu que espera poder "aportar més llum en breu".



L'assaig clínic, liderat per Oriol Mitjà juntament amb el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol, Bonaventura Clotet, es va iniciar el dilluns 16 de març amb l'objectiu de determinar si el tractament era efectiu per reduir les cadenes de transmissió i contemplava una intervenció doble. D'una banda, l'administració a malalts lleus d'un antiretroviral (darunavir/cobicistat), que s'havia utilitzat per a la infecció del VIH, per reduir el nombre de dies en què podien contagiar altres persones. Als seus contactes és a qui se'ls ha administrat la hidroxicloroquina, fàrmac que s'havia utilitzat per a la malària i que es continua fent servir per al lupus, l'artritis o altres malalties reumatològiques i que impedeix la fusió del virus a la cèl·lula.