La Hisenda catalana fa aflorar 1.055 milions procedents del frau fiscal els darrers quatre anys, un 42,5% més

L'Agència Tributària de Catalunya (ATC) va fer aflorar 1.055 milions procedents del frau fiscal entre 2019 i 2022, xifra que representa un 42,5% més amb relació al període 2015-2018 i un màxim històric. En total, s'han dut a terme 208.331 actuacions de prevenció i reducció del frau. Per contextualitzar aquesta xifra, la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha destacat que equival al pressupost anual del Departament d'Universitats, a tota la partida anual destinada ala suma de dotacions per als hospitals públics o més del doble del pressupost del Departament de Cultura.

L'any 2021 va resultar "excepcional" en la detecció de frau, amb 330 milions, mentre que el 2022 en van ser 294. Per figures tributàries, 416 milions corresponen a l'impost de successions i donacions; seguit del de patrimoni, amb 329 milions, i l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, amb 289. La resta, 6 milions, prové d'altres tributs.

En total, la Generalitat va implementar 75 mesures en quatre àmbits d'actuació per fer front al frau fiscal, de les quals se'n van complir un 78% (59) mentre que el 15% van ser parcialment assolides (11) i un 3% no es van poder complir (2). Les tres restants no es van avaluar pel canvi de context respecte al 2018, quan es van dissenyar, segons ha detallat la secretària d'Hisenda. Concretament, els àmbits d'actuació de les mesures corresponen a la prevenció del frau; el control, detecció i correcció del frau; la implicació social en la prevenció i reducció del frau i l'organització i la dotació de recursos i mitjans.

D'entre totes les mesures ja plenament assolides, la secretària d'Hisenda, Marta Espasa, ha ressaltat el segon estudi a càrrec de l'ATC i l'Institut d'Economia de Barcelona sobre la bretxa fiscal o tax gap del 2018 i que determina la diferència entre el que paguen els contribuents i el que realment van abonar voluntàriament. Aquesta bretxa se situava en els 511,3 milions aquell any, que equival al 14,5% de la recaptació potencial i suposa una reducció de sis punts percentuals respecte la del 2014.

Espasa també ha explicat que des del 2019 la plantilla de l'ATC s'ha reforçat fins a les 816 persones, és a dir, un 7% més que fa quatre anys; i que encara hi ha oberts alguns processos per a la incorporació d'inspectors i gestors tributaris. D'altra banda, també destaca la detecció de 124 milions de frau per canvis de residència ficticis, dels quals només 11 milions són a altres comunitats autònomes mentre que 113 milions són per falsos trasllats a l'estranger.