Històrica Pilota d'Or per Alexia Putellas

La jugadora del Barça, Alexia Putellas, és la guanyadora de la Pilota d’Or 2021. Una fita històrica de la migcampista que ha recollit el guardó aquest dilluns a la nit en una gala celebrada a Paris, amb una àmplia representació blaugrana, entre les quals les altres quatre companyes seves nominades (Paños, Paredes, J. Hermoso i Martens). D’aquesta manera, es converteix en la primera futbolista de la història del Barça en assolir el prestigiós trofeu que l’acredita com la millor del món, segons la revista France Football. Però també en assolir la primera Pilota d'Or d'un o una futbolista d'origen català.



La jugadora ha tingut paraules d'agraïment cap al FC Barcelona i ha dedicat el preuat trofeu al seu pare que va morir fa uns anys. "Vull agrair a totes les meves companyes. Aquest és un premi individual, però sens dubte és un premi col·lectiu. A tots els entrenadors que han cregut en mi, a l'afició, que espero que seguim gaudint, al Club, que avui compleix 122è aniversari i el destí ha volgut que avui aixequi aquest títol, i a la meva família", ha explicat. Però sobretot ha volgut dedicar aquest moment únic al seu pare: "Espero que estiguis orgullós de la teva filla, va per tu pare, allà on siguis", ha exterioritzat.

El reconeixement arriba després del gran any d’Alexia i el Barça Femení. L’actual capitana va liderar l’equip cap a un Triplet de llegenda. Seu va ser el segon gol a la final de Göteborg de la primera Champions League i l’MVP de la final de la Copa de la Reina. En la temporada passada, la número 11 culer va disputar 44 partits, en els que va marcar 26 gols. En el present ja suma 13 compromisos i 13 dianes.



Per la seva part en la categoria masculina l'exblaugrana i actualment jugador del PSG, Leo Messi, ha assolit per setena vegada aquest guardó individual que entrega France Football i que l’acredita com a millor jugador del 2021. La gran nit blaugrana s'ha arrodonit amb el premi al millor jugador jove de l'any per a Pedri.