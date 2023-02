La històrica revista 'L'Avenç' desapareix en paper i passarà a ser només digital

La històrica revista L'Avenç deixarà de publicar-se en paper i s'editarà només en format web a partir de l'abril. Així ho va explicar el director de la publicació, Josep Maria Muñoz, aquest divendres a la tarda en entrevistes a l'Ara i Catalunya Informació. La darrera edició en paper de la revista, nascuda al 1977, coincidirà amb el número 500 i els seus 46 anys d'història.

El motiu d'aquesta decisió, que el director de L'Avenç ha qualificat de "traumàtica", és la falta de suport econòmic per part de les institucions i capital privat i la progressiva reducció de subscriptors. Actualment, la publicació compta amb uns 1.200 subscriptors, "i molts són biblioteques", segons ha detallat un Muñoz que afegeix que "en necessitaríem el doble per tenir un mínim de confort". En la nova etapa, la direcció reforçarà els llibres i altres projectes que estan emprenent.

Per tant, si no hi ha un gir d'última hora, una nova capçalera en català desapareixerà dels quioscos, si bé Muñoz detalla que no descarten publicar alguns números especials en paper. En un entrevista a Catalunya Informació, el director de la revista ha deixat clar que la publicació "s'ha d'aguantar pes seus subscriptors" més enllà del suport públic. "Estem en un canvi de paradigma en la manera de comunicar-nos, de llegir, de relacionar-nos amb l'escriptura i això té unes conseqüències", ha reflexionat.

Per a la direcció de la revista, arribar al mig miler de números haurà estat una "fita". "Era un bon moment per deixar-ho i anar engegant els altres projectes", ha apuntat Muñoz, que ha comentat que intentarà que no hi hagi un lapse de temps entre la posada en marxa de la nova web i el darrer número en paper.