Les marxes per la llibertat i les mobilitzacions dels CDR han copat el protagonisme d’aquesta vaga general. Tot i la insistència dels sindicats, les reivindicacions pels presos i per l’autodeterminació fan ombra a les demandes laborals, com s’ha vist al piquet central convocat per la Intersindical-CSC i la IAC.. Els portaveus d’ambdues organitzacions convocants han qualificat la vaga com a “un èxit” i han assegurat que han superat les xifres de la vaga general del 3 d’octubre de 2017, tot i que han aconseguit reunir poques desenes de persones en la seva concentració, que coincidia amb una marxa estudiantil.



“Ho hem tornat a fer”, ha dit el portaveu sindical de la IAC, Marc Casanovas: “Valorem que la gent ha estat capaç de tornar a defensar els drets del país i ha estat capaç d’organitzar i tirar una vaga endavant més enllà de les estructures sindicals”, com ara amb els piquets convocats pels mateixos CDR que han recorregut alguns municipis catalans demanant el tancament de comerços. “El descens del consum elèctric ha arribat fins a un 10,1%”, ha anunciat el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, “per sobre del descens del 3-O”, assegurava, tot i que només en una sola dècima.



Segons les dades que ha donat a conèixer el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies al migdia on el seguiment ha estat més important ha estat a Universitats, on s’ha situat al 90%. En l’ensenyament públic de primària i secundària s’ha situat en el 43%, mentre que en el concertat ha estat del 35%. Pel que fa al transport, el seguiment ha estat del 36% al Metro, del 13,1% als Ferrocarrils de la Generalitat, del 9,75% de l’Autobús o del 10% al Tram. Destaca, sobretot, la caiguda de viatgers, que tant al Metro com als FGC se situa al voltant del 50%. A l’Institut Català de la Salut és del 26,3%, mentre que a la sanitat concertada s’apropa al 20% i a la concertada només del 5,4%. També és molt elevat al comerç, amb el tancament d’entre el 60% i el 80% dels establiments, mentre que a la funció pública arriba al 30%. Les dades de la Generalitat, doncs, apunten a un seguiment general per sota del 50%.



Es tracta d’una vaga política? “Aquesta és una vaga general, i va més enllà de reivindicacions en una empresa o un sector. Parlem, de reformes laborals i de precarietat sostinguda, fets que desborden la patronal”, insistia Sastre. “Estem en una mena d’estat d’excepció permanent contra la classe treballadora”.



La convocatòria del piquet central ha coincidit amb una manifestació estudiantil convocada pel Sindicat d’Estudiants (SE), que ha reunit el moviment estudiantil al mateix punt de Barcelona. Mentre diverses plataformes com Rise up for Rojava -que també ha participat amb una columna pròpia-, el SEPC o la Plataforma 3 d’octubre llegien els seus manifests, la caravana del SE arrossegava tots els concentrats cap a la plaça Catalunya, un fet que la resta d'organitzacions han criticat durament per la pèrdua de força que els ha comportat. Els portadors de les clàssiques banderes roges s’ho miraven, atònits, mentre una massa de pancartes fetes amb trossos de cartó reutilitzats avançaven en manifestació.



Al migdia també hi ha hagut massives manifestacions a les principals capitals catalanes, amb 60.000 assistents a Girona.