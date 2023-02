Un home i una dona, ferits crítics per un incendi en un local del Poble-sec

Dues persones han resultat ferides crítiques aquest dissabte a la tarda per un incendi en un local del barri del Poble-sec de Barcelona. Segons recullen diverses agències, el foc s'ha originat sobre dos quarts de quatre al número 19 del carrer de Magalhães i pocs minuts abans de les 16h els Bombers de Barcelona l'han pogut sufocar. El cos d'emergència ha desplegat set dotacions al lloc dels fets.

En entrar a l'immoble, els efectius hi han localitzat un home i una dona inconscients per inhalació de fum. Arran del foc també s'han activat els Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec de la investigació, i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha traslladat els dos afectats a centres hospitalaris -un a l'Hospital Clínic i l'altre al Moisès Broggi, a Sant Joan Despí- on es troben en estat crític. L'home té 35 anys i la dona, 70.

Segons fonts policials, el local era un antic bar, que havia estat ocupat un cop ja havia cessat l'activitat. De moment, es desconeixen les causes de l'incendi.