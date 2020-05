Ser home, major de 65 anys i amb patologies prèvies augmenta el risc de morir per Covid-19

Ser home, major de 65 anys i amb patologies prèvies empitjora el pronòstic de Covid-19 i augmenta el risc de morir per aquesta malaltia. És una de les conclusions d'un estudi de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), que ha detectat diversos factors associats a major risc d'hospitalització i complicacions per coronavirus. A part del sexe, l'edat i patologies prèvies també ho és pertànyer a un grup especialment vulnerable, com són els usuaris de residències de gent gran o les persones amb discapacitat intel·lectual.

Els homes tenen un 55% més de probabilitat d'ingressar que les dones

L'informe ha analitzat les característiques dels pacients diagnosticats amb Covid-19 ingressats en hospitals a Catalunya i ha detectat els factors associats a un major risc d'hospitalització. En primer lloc, el sexe: els homes tenen un 55 % més de probabilitat d'ingressar que les dones. Pel que fa a l'edat, hi ha una probabilitat tres vegades més elevada d'hospitalització a partir dels 65 anys respecte a la de la població entre 15 i 44 anys. Tenir patologies prèvies multiplica gairebé per cinc la probabilitat de ser ingressat respecte a la població sana. Entre les patologies específiques amb més risc, cal destacar l'obesitat (27%), la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) (18 %), la insuficiència cardíaca (20%) o els trastorns psiquiàtrics (11%). Un tercer factor és el de pertànyer a col·lectius especialment vulnerables, com són les persones ingressades en una residència assistida o amb discapacitat intel·lectual greu.

Un cop ingressats, els pacients de 65 a 74 anys tenen vuit vegades més probabilitat de morir que els de 15 a 44 anys

Pel que fa a la mortalitat, els homes tenen un 62% més de probabilitats de morir que les dones un cop han ingressat. A partir dels 65 anys, la mortalitat es dispara respecte dels pacients ingressats de 15 a 44 anys. Els pacients de 65 a 74 anys tenen vuit vegades més probabilitat de morir; els de 75 a 84 anys, 16 vegades i els majors de 84 fins a 20 vegades. En relació amb les patologies prèvies, els pacients amb un nivell de morbiditat previ entre moderat i alt tenen de dos a tres cops més probabilitat de morir que les persones amb menys morbiditat.



L'informe apunta que aquestes dades poden servir per prendre mesures tant en l'actualitat com en un hipotètic escenari de rebrot i així aïllar la població més vulnerable.