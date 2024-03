Un home se suïcida a Sabadell després de ser desnonat del pis on vivia des de feia 30 anys

Un home major de 70 anys, veí de Sabadell, es va suïcidar poc després de ser desnonat del pis on vivia des de feia 30 anys amb la seva parella. Ho ha denunciat la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca i la Crisi (PAHC) de la ciutat a través d'un comunicat a X. L'organització ha considerat que es tracta "d'un assassinat per violència classista" i reclama que s'investigui l'actuació de la comitiva judicial i dels Mossos.

Els fets van tenir lloc dimarts passat quan una comitiva judicial va acudir al domicili del matrimoni i li va comunicar que havia de marxar del pis. En veure que la dona tenia mobilitat reduïda, els funcionaris van requerir la presència dels Mossos. Segons la PAH, l'home, que es deia Àlex, va sortir de l'immoble "en estat de shock" i va treure's la vida en un parc proper.

La PAHC ha explicat que la parella s'havia vist empesa a deixar de pagar el lloguer des de feia més d'un any per la situació econòmica que vivia: "Van preferir seguir pagant la resta de despeses, subministraments bàsics i menjar, abans d'abonar unes quotes de lloguer que no podien assumir". Cal recordar que la seva dona era dependent.

Fonts dels Mossos han explicat a l'ACN que el desnonament va iniciar-se per odre judicial i que en un primer moment només va desplaçar-se a l'immoble la comitiva judicial. En accedir al pis, els funcionaris judicials van trobar la dona de la víctima estirada al llit i van comprovar que tenia problemes de mobilitat. Va ser llavors quan van alertar els Mossos que hi van enviar una dotació policial. També es va activar una ambulància que va traslladar la dona a un centre sanitari on es troba ingressada.

"Un assassinat per violència classista"

La plataforma ha considerat que els fets es poden considerar "un assassinat perpetrat per tot l'entramat de qui creu que el dret a la propietat privada està per sobre de tenir una llar i viure-hi dignament". Per aquest motiu, ha reclamat que s'investigui "l'actuació de la comitiva judicial i dels agents de policia" i també "que l'Ajuntament de Sabadell es personi com a acusació" contra aquestes institucions "per temptativa de suïcidi envers l'home".

Així mateix, ha reclamat al Govern municipal que assumeixi els costos del funeral i que, juntament amb la Generalitat, assegurin que la dona sigui reallotjada en un espai digne "amb suport psicològic i econòmic".