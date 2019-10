La Guàrdia Civil ha condecorat aquest dimecres a títol pòstum a qui va ser titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, el magistrat que va investigar la logística de l'1 d'octubre i que va morir ara fa un any per una malaltia quan la causa seguia oberta.



L'homenatge s'ha dut a terme durant la celebració de la patrona del cos a la comandància de Sant Andreu de la Barca (Baix Llobregat), on el director general de la Guàrdia Civil, Félix Azón, i el cap de l'Institut Armat a Catalunya, Pedro Garrido, han entregat a la dona del jutge difunt una creu de l'ordre del cos en categoria de plata.

També s'ha condecorat la lletrada de l'Administració de Justícia del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Montserrat del Toro, un dels testimonis del judici a l'1-O pel seu paper com a secretària judicial durant els escorcolls del 20 i 21 de setembre de 2017 a la seu de la conselleria d'Economia. La lletrada, condecorada amb una medalla al mèrit amb distintiu blanc, va declarar al Suprem que va sentir por durant l'operació policial d'ara fa dos anys per les mobilitzacions massives que es van convocar a la porta de la institució.



Durant l'homenatge, el general de la Guàrdia Civil Pedro Garrido ha fet tota una declaració d'intencions, quan ha aprofitat el seu discurs per advertir al moviment independentista dies abans que el Tribunal Suprem emeti la sentència pel judici de l'1-O: "Ho vam demostrar ara fa dos anys, i ho hem demostrat de nou fa poc, i cada vegada que sigui necessari ho tornarem a fer", ha dit el màxim responsable del cos a Catalunya, parafrasejant el lema sovint pronunciat pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

En aquesta línia, Garrido ha assegurat que, davant possibles escenaris de gran mobilització ciutadana, cada cos policial de l'Estat ha d'aprofitar "les seves capacitats operatives". Tot i les declaracions del general, el cos que hauria de dirigir els operatius policials davant possibles mobilitzacions haurien de ser els Mossos d'Esquadra, ja que, a diferència de l'1 d'octubre, aquest cop no hi ha cap ordre judicial que passi per sobre de les competències en seguretat de la policia catalana.



L'homenatge de la Guàrdia Civil no és l'únic que s'ha dut a terme a l'operatiu policial i judicial obert contra la celebració del referèndum. El sindicat policial Jusapol ja va convocar una marxa dies abans del primer aniversari de l'1 d'octubre pel centre de Barcelona, el 29 de setembre de 2018. En aquell moment, el Departament d'Interior va modificar l'itinerari de la manifestació perquè no coincidís amb les concentracions de signe contrari a la plaça Sant Jaume o el "Holi Festival" convocat per l'organització juvenil Arran.