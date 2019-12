Un jutge de Granollers ha condemnat a cinc anys i mig de presó Mykola, líder del grup neonazi pilla-pilla. Una banda que, sota el pretext de combatre pederastes, organitzava emboscades contra homosexuals als que humiliava i gravava per difondre-ho després a les xarxes socials. En la seva sentència, el Jutjat Penal número 2 de Granollers ha condemnat el capitost del grup, Mykola, de nacionalitat ucraïnesa, per un delicte contra la integritat moral en concurs amb un altre de coaccions i de descobriment i amb l'agreujant de superioritat i discriminació per orientació sexual.



Als altres cinc membres de la banda, els ha condemnat pels mateixos il·lícits a penes d'entre dos anys i nou mesos de presó en corroborar que l'organització tenia com a objectiu "la persecució, humiliació i vexació d'homes homosexuals".



La Fiscalia sol·licitava 21 anys de presó per a Mykola i penes de fins a dos anys per delictes contra la integritat moral i contra la intimitat per a la resta de la banda pilla-pilla. Durant el judici els seus integrants van negar que fossin homòfobs i van al·legar que només pretenien denunciar adults que es citaven amb menors amb finalitats sexuals.



En canvi, per al magistrat Francisco Javier Molina, ha quedat provat que el novembre del 2013 Mykola es va erigir líder del grup Projecte Pilla-Pilla, creat a imitació a la banda russa Okkupay Pedofilyay de "clara ideologia neonazi" que humiliava homosexuals "amb el pretext aparent d'identificar i neutralitzar suposats pederastes".

Els membres del pilla-pilla operaven a les Franqueses de Vallès i Granollers "criminalitzant el col·lectiu homosexual" i "arribant a cometre agressions físiques, gravant els atacs que cometien i servint-se de les xarxes socials a Internet per difondre'ls". Per aquest motiu, a més del pagament d'una indemnització de 9.000 euros a cadascuna de les víctimes, el jutge ha decretat el decomís i clausura dels diferents perfils a xarxes socials pertanyents a Mykola, que incloïen "vídeos amb escenes d'humiliacions i agressions a persones homosexuals i de simbologia nacional socialista".



El magistrat, que destaca la relació entre Mykola i el líder rus de Okkupay Pedofilyay, ha donat per vàlida així la principal tesi de l'acusació, que pretenia relacionar el principal acusat amb el moviment neonazi europeu.

Humiliació i intimidació



La sentència dona per fet que entre els mesos de novembre i desembre de 2013, Mykola va contactar amb almenys tres víctimes "amb planificació prèvia i mitjançant engany, fent-se passar per un menor d'edat" per marcar amb aquestes un punt de trobada amb l'excusa de voler mantenir relacions sexuals. Arribat el dia de la cita, un grup d'entre deu i vint persones de la banda homòfoba abordaven les víctimes "valent-se de la notable desproporció de la seva força numèrica", les envoltaven perquè no fugissin i, "de manera intimidatòria", les gravaven i obligaven a respondre a un interrogatori de preguntes forçades.



Entre altres qüestions, els exigien que responguessin a preguntes sobre la seva condició sexual i familiar, que donessin les seves dades personals i que reconeguessin públicament "no només la seva homosexualitat, sinó també que eren uns pederastes abusadors de nens".

Aquests vídeos eren posteriorment penjats a les xarxes socials on el seu contingut "era accessible de forma massiva i indiscriminada a qualsevol persona" arribant-se a convertir molts d'ells en "virals" i causant, subratlla el magistrat, "una greu afectació a la intimitat i la dignitat de les víctimes, la imatge apareixia de forma reconeixible i humiliant".



A més, recalca la sentència, "aquests fets van generar en aquesta època i en els mesos successius un estat d'alarma social entre la població LGTBI, que temia per la seva seguretat i integritat, veient greument afectats en la seva dignitat col·lectiva". Durant el judici, que es va dur a terme el mes passat, la defensa va emmarcar aquestes accions en un intent per ridiculitzar adults que mantenien relacions amb menors, desmarcant-se així de les acusacions d'homofòbia.