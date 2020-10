Hostaleria i agències de viatges reclamen més ajudes per fer front a les restriccions

L'hostaleria i les agències de viatges estan passant un moment crític per les restriccions i reclamen més ajudes per poder fer-hi front. El sector de la restauració i l'oci nocturn s'ha manifestat aquest dimecres al Parc de la Ciutadella, on unes 500 persones han protestat contra el tancament i la insuficiència dels 40 milions anunciats pel Govern. Suposen uns 1.500 euros per establiment: "No en tenim ni per festucs", ha dit en declaracions a l'ACN el portaveu del Grup Believe, Xavier Franquesa. Els manifestants no han pogut arribar al Parlament, on s'estava celebrat un ple, per la presència policial.

El portaveu de l'Associació de Professionals de Bars i Restaurants de Gràcia -una de les organitzadores-, Alberto Barros, ha assegurat que els ajuts del Govern no serveixen ni per cobrir el lloguer. "Si tenim pèrdues estimades de 1.000 milions d'euros en aquestes setmanes, amb 40 milions què fem?", s'ha qüestionat. Barros ha assegurat que "no hi ha diners a la caixa" i ha afirmat que la Generalitat "s'hauria d'haver posat les piles fa molt temps", abans d'haver pres la decisió de tancar la restauració.

Les agències de viatges, amb un 90% menys de facturació

D'altra banda, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe) ha informat que preveu el tancament del 50% dels punts de venda del sector si no s'apliquen les mesures necessàries. Actualment, un 33% de les agències no ha pogut retornar a l'activitat i un 20% es planteja tancar de manera definitiva, segons els resultats d'una enquesta realitzada a les 500 empreses associades a la patronal. Davant d'aquesta situació, el president de l'entitat, Martí Sarrate, ha reclamat al Govern espanyol un "pla de rescat total" amb ajudes a "fons perdut" i ha proposat una rebaixa de l'IVA per al sector. D'acord amb l'evolució de la pandèmia, ACAVe preveu la recuperació de l'activitat el juny de 2021, amb un 50% de la facturació respecte a 2019.

"Ara, amb aquest cop de la covid-19, és impossible o molt difícil resistir sense ajudes directes", ha assegurat Sarrate. Entre altres mesures, Sarrate ha demanat el llançament de bons de viatges per incentivar el turisme i un "pla renove" per al sector. Sarrate ha assegurat que la campanya de Nadal serà "complicada" per les noves restriccions i l'evolució de la pandèmia. Tot i això, ha assegurat que la temporada d'esquí sembla que podria començar abans del previst i ha recordat que acostuma a ser un producte que es ven bé per part de les agències de viatges.



Les agències de viatges preveuen tancar 2020 amb una caiguda de la facturació de gairebé el 90% i un descens de l'ocupació del 14%.​