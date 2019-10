El Govern de la Generalitat es compromet a "avançar sense excuses cap a la República catalana", pacíficament, democràticament. Així ho han manifestat i reiterat el president Quim Torra i el vicepresident Pere Aragonès en un breu acte institucional de commemoració del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre del 2017.



Aquell día, ha dit Torra, la societat catalana "va plantar cara a la barbàrie" i tant la ciutadania com el Govern, com centenars d'alcaldes i regidors van haver d'assumir greus conseqüències. "El primer d'octubre serà sempre la jornada fundacional de la República", ha remarcat el president, alhora que expressava la voluntat d'aconseguir "la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats".

En aquest acte, celebrat al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, amb l'assistència de tots els consellers del Govern i d'un centenar de càrrecs institucionals, president i vicepresident han llegit una declaració de compromís amb el primer d'octubre i amb el conjunt de la ciutadania, "pensi com pensi", per aconseguir "un país millor per viure" i en qual es puguin fer realitat els "projectes col·lectius i personals".

"Les societats democràtiques i madures s'expressen de manera democràtica i pacífica amb el seu vot a les urnes". Això és el que es va fer l'1 d'octubre malgrat la violència policial, ha dit Pere Aragonès, que ha demanat encarar els reptes del futur amb el mateix esperit del dia del referèndum i el de l'aturada de país del dia 3.

"El camí cap a la República serà inevitable", ha assegurat.



"La llavor de la convivència és la paraula", ha afirmat, per reivindicar la via del diàleg, però al mateix ha assenyalat que davant d'un Estat que "va utilitzar l'amenaça, la por i la imposició" per intentar impedir el referèndum, la data de l'1 d'octubre evoca "compromís, afirmació, solidaritat, dignitat i esclat democràtic".