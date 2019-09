El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha dit que una llei d'amnistia després de la sentència del Suprem sobre els dirigents independentistes "no correspon al que ha passat", perquè equival a "l'oblit" i a considerar que les lleis que hi havia en aquest moment no eren justes. I també ha descartat l'absolució, perquè creu que "com a mínim, hi ha hagut desobediència".



Iceta reclama, d'altra banda, la convocatòria d'eleccions a Catalunya perquè pensa que l'actual Govern de la Generalitat està "desorientat, dividit, esgotat, amb una de les forces polítiques que l'integren en un estat de greu dificultat interna". "Aquest govern ha fet fallida" afirma en una entrevista publicada aquest diumenge al diari Punt Avui, que ha provocat una considerable polèmica a xarxes socials.

El propi president de la Generalitat, Quim Torra, ha replicat amb una piulada en la qual ha comparat l'estabilitat entre l'Executiu català i l'espanyol.

Deu referir-se al govern espanyol, que ha d’anar a eleccions després de mesos d’incapacitat per dialogar i buscar acords. Per cert, viuré ja la meva tercera legislatura espanyola com a President de Catalunya, dos presidents espanyols i una moció de censura. https://t.co/eM5sW5Ud54 — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 22, 2019

A l'esmentada entrevista, el primer secretari del PSC defensa que les eleccions no allunyen la possibilitat que el seu partit doni suport a uns pressupostos a Catalunya i ha tornat a criticar el president català per haver-se pronunciat en favor "d'obrir una nova etapa de confrontació". “Si la via és la confrontació, com se li pot demanar a Pedro Sánchez acords des d’aquí?”, es pregunta.



El dirigent socialista es ratifica en la idea segons la qual "Catalunya no té dret a l'autodeterminació" i dona suport al recent pronunciament de Pedro Sánchez en relació a una nova suspensió de l'autogovern català per part de l'Estat: "Si algú em diu que si tornem a trencar amb la Constitució es pot aplicar el 155, li haig de dir també que sí".



Iceta ha descartat presentar-se com a president del Senat després de les eleccions generals: "Jo ara m'haig de centrar en la meva labor d'intentar convertir-me en president de la Generalitat"