Iglesias deixa el Govern espanyol i disputarà a Ayuso la presidència de la Comunitat de Madrid 

El secretari general d'Unides Podem i vicepresident segon del Govern espanyol, Pablo Iglesias, deixarà l'Executiu per a ser candidat a la presidència de la Comunitat de Madrid i tractar de disputar les eleccions a la fins ara presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

En un vídeo remès a la militància, Iglesias ha anunciat la seva decisió i ha assenyalat que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, serà, amb la ratificació de les bases del partit, la candidata d'Unides Podem a les pròximes eleccions generals, i també qui el substituirà a la vicepresidència.

El moviment d'Iglesias i el vídeo difós entre la militància deixa diverses claus que sacsegen la política madrilenya i estatal. En clau de Govern de coalició, el secretari general de Podemos ha anunciat que deixarà la Vicepresidència de Drets Socials quan comenci la campanya de les eleccions autonòmiques que se celebraran a Madrid el 4 de maig.



En aquest sentit, Iglesias ja li hauria transmès la seva decisió al líder de l'Executiu, Pedro Sánchez, i li hauria traslladat quin vol que sigui la reorganització dels ministeris d'Unidas Podemos. La potestat per a organitzar el Govern és exclusiva del president, però l'acord de coalició signat entre els d'Iglesias i el PSOE li dóna marge a Iglesias per a fer canvis en els departaments de l'espai confederal.

Iglesias li ha dit a Sánchez que vol que la ministra de Treball assumeixi la vicepresidència segona que li correspon a Unidas Podemos, de manera que Yolanda Díaz conservarà Treball i Economia Social i es convertirà, a més, en vicepresidenta. Al seu torn, la secretària d'Estat per a l'Agenda 2030, Ione Belarra, assumirà el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 (fins ara Vicepresidència Segona de Drets Socials i Agenda 2030).

Unitat de les esquerres madrilenyes

A més, a nivell de la formació política, el vicepresident ha anunciat que vol que Yolanda Díaz sigui la candidata d'Unidas Podemos a la presidència del Govern a les pròximes eleccions generals (que, en principi, no se celebraran fins d'aquí, almenys, un any i mig). Pel que fa a les claus pròpies de la Comunitat de Madrid, l'anunci del vicepresident segon deixa diversos missatges que marcaran la política madrilenya fins a les eleccions.



El líder de la formació morada ha demanat constituir una "candidatura d'unitat" de cara al 4 de maig. "Hi ha milions de persones d'esquerres que saben que el fet que aquesta dreta trumpista estigui governant a Madrid té a veure amb les ruptures que es van produir fa uns anys. Podem pensar que actuem com havíem d'actuar, i segurament la gent de Más Madrid fa una anàlisi diferent, però això ara no importa. L'enorme perill que tenim davant nosaltres requereix que tinguem la responsabilitat, la humilitat i l'altura de mires necessàries per a anar tots units en una candidatura d'esquerres que sigui capaç de guanyar a Ayuso i governar la comunitat".



"Proposaré als companys de Más Madrid que, encara que continuem sent organitzacions i espais diferents, fem una candidatura única per a guanyar Madrid el pròxim 4 de maig. No serà fàcil, hi ha moltes cicatrius, però el que ens estem jugant és prou important perquè intentem la unitat", ha insistit Iglesias.