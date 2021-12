Iglesias, Domènech i Capella protagonitzen el debat de l'Institut Sobiranies i 'Público' sobre la democratització de l'Estat

L'Estat es pot democratitzar? Quines aliances són necessàries per fer-ho? I quines accions? Aquestes són algunes de les qüestions que es plantejaran al debat creat per l'Institut Sobiranies en col·laboració amb Público/Públic.

Els tres ponents del debat són l'exvicepresident del Govern espanyol, Pablo Iglesias, l'exportaveu d'En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Xavier Domènech, i la Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a Madrid, Ester Capella.

L'acte se celebrarà aquest dimecres 15 de desembre a les 20.00 hores, a l'Ateneu Barcelonès. Les inscripcions per anar presencialment a l'esdeveniment són obertes aquí. A més, hi ha entrades reservades per als membres de La República de Público. D'altra banda, també es retransmetrà en línia a www.publico.es.

L'Institut Sobiranies pretén promoure la reflexió, l'anàlisi i la formació a l'ampli camp sociopolític de l'esquerra sobiranista catalana. Així, l'Institut i Público van assolir aquest any un acord per a la difusió d'articles d'opinió que aprofundeixin en la necessitat de repensar i crear noves propostes, programes, estratègies i discursos dins de l'esquerra política per tal de transformar la realitat social i política del país.