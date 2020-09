Iglesias garanteix la baixa laboral als pares amb fills en quarantena i eixampla la divisió al Govern espanyol sobre la prestació

El vicepresident segon del Govern espanyol, Pablo Iglesias, ha avançat aquest dimecres que l'Executiu estatal treballa per estendre una "incapacitat temporal", és a dir, una baixa, als pares de fills que han de guardar quarantena, encara que no estiguin infectats per la Covid-19, o per als quals tinguin febre. Amb aquesta declaració, Iglesias eixampla la divisió de l'Executiu espanyol sobre la prestació.

Iglesias ha fet aquest anunci en una entrevista en La Sexta, en la qual ha matisat a la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, que aquest dimarts només va parlar que el Govern estatal buscaria mecanismes per a la cura dels fills i va al·ludir al programa que permet als pares flexibilitat laboral.



"Això és inacceptable", ha dit Iglesias preguntat sobre la possibilitat que els pares només puguin acollir-se a una baixa laboral en el cas que els seus fills hagin donat positiu per coronavirus i estiguin obligats, per tant, a guardar ells mateixos quarantena.

Iglesias ha avançat que el Ministeri de Treball que dirigeix Yolanda Díaz treballa perquè hi hagi una "incapacitat temporal" que reconegui almenys el 75% de les cotitzacions socials a aquells pares que s'hagin de quedar amb els nens als quals s'ha recomanat la quarantena, bé per estar contagiats o exposats.



I fins i tot també podran demanar-la, ha dit, "aquells pares que veuen que els seus fills tenen febre, encara que no hagin estat diagnosticats" i no els puguin portar a l'escola per "pròpia responsabilitat" i no tinguin amb qui deixar-los.

"És una qüestió de salut pública. No els hi podem dir als pares que no siguin responsables", ha incidit

"Entre el Ministeri d'Inclusió i el Ministeri de Treball estendran aquesta incapacitat per a aquests supòsits. És una qüestió de salut pública. No els hi podem dir als pares que no siguin responsables", ha incidit el vicepresident estatal, que ha insistit que aquestes circumstàncies es legislaran.



"Espero que estigui en marxa de manera imminent. Hi estan treballant", ha dit Iglesias en referència a tots dos ministres. Amb respecte els retards en el cobrament i el poc nombre de tramitacions de l'Ingrés Mínim Vital, el vicepresident espanyol s'ha mostrat "molt preocupat" per la situació i ha dit que està convençut que en les pròximes hores o dies s'habilitarà un nou mecanisme per a agilitar les sol·licituds.



"No és acceptable el que estan trigant", ha dit Iglesias, que ha subratllat que el "ministeri competent" és el d'Inclusió i Seguretat Social, a qui, segons ha revelat Iglesias, li va proposar "mecanismes" que facilitessin que el cobrament anés més de pressa, entre ells que "la declaració jurada" d'un sol·licitant servís per això.