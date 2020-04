Iglesias i Escrivá presentaran aquest dijous l'ingrés mínim vital, que planegen avançar a maig



La mesura suposa enterrar la renda social extraordinària per als més afectats per l'emergència del coronavirus, però també accelerar l'entrada en vigor d'aquesta prestació. El Govern espanyol enterra així el debat intern entre els ministres d'Unides Podem, que advocaven per una renda social extraordinària el més aviat possible, i els que defensaven esperar a la prestació definitiva.