Iglesias se'n va del debat de la SER després que Monasterio insisteixi en no condemnar les amenaces de mort

El candidat d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha abandonat el debat electoral celebrat aquest divendres a la Cadena Ser després que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, s'hagi negat a condemnar de manera rotunda les amenaces de mort rebudes pel líder de Podemos, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska i la directora de la Guàrdia Civil, María Gámez.

El secretari general de Podemos i candidat d'Unidas Podemos a la presidència de la Comunitat de Madrid ha anunciat aquest matí que la seva formació es planteja no compartir "espais" amb Vox, inclosos els debats electorals, si la formació d'ultradreta no condemna les amenaces de mort que van rebre dijous.



En una entrevista a La hora de la 1, el líder de la formació morada ha conegut les paraules de la candidata de Vox a les eleccions autonòmiques, Rocío Monasterio, que ha dubtat que Iglesias, Gámez i Marlaska rebessin cartes amb greus amenaces de mort que contenien bales d'un fusell d'assalt. "D'Iglesias me'n crec poc i del Govern no ens creiem res", ha assegurat la candidata del partit d'ultradreta. El líder de Podemos, que no coneixia les declaracions, ha considerat "gravíssima" aquesta resposta i ha avançat que la seva formació no compartirà espais amb Vox si no rectifiquen.

"Pablo Iglesias Turrión, has deixat morir els nostres pares la teva dona els teus pares i tu esteu sentenciats a la pena capital, el teu temps s'esgota", resava la carta enviada al dirigent de Podemos, una carta que contenia bales de Cetme. Iglesias ha manifestat estar molt preocupat per les amenaces a la seva persona i a la seva família i ha insistit que denunciarà els fets.



El líder de Podemos també ha estat preguntat pel cara a cara que va mantenir en el debat electoral del dimecres amb Isabel Díaz Ayuso sobre les residències. La presidenta madrilenya va criticar que el llavors vicepresident de Drets Socials no fes "res" en aquest sentit, i Iglesias va argumentar que el seu ministeri havia tramitat peticions d'ajuda dels centres perquè la Unitat Militar d'Emergències (UME) hi intervingués.

Un dia després del debat, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va manifestar que l'UME era una competència exclusiva del seu departament, i que era Defensa i no el Ministeri de Drets Socials qui s'encarregava de donar les ordres. Iglesias ha explicat que el departament que dirigia llavors va tramitar més de 4.000 sol·licituds de les residències i ha insistit que "aquí estan els documents". En aquest sentit, ha lamentat que Robles sigui una figura posada en valor per la dreta.