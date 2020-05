Iglesias revalida el seu lideratge al capdavant de Podem amb un 92,19% dels vots, amb una molt baixa participació

Pablo Iglesias ha revalidat de manera indiscutible el seu lideratge al capdavant d'Unides Podem en la tercera Assemblea Ciutadana Estatal de la formació, coneguda com a Vistalegre III.



L'actual vicepresident segon del Govern s'ha fet amb el 92,19% dels suports, 53.167 vots, d'un total del 59.201, d'un cens de 516.492 inscrits.



Malgrat que la previsió era que els resultats es coneixerien aquest divendres, Unides Podem s'ha avançat i els ha difós pels seus canals de premsa al voltant de les 22.30 hores d'aquest dijous.

Més enllà de la previsible victòria del vicepresident segon, ha estat un congrés atípic: va ser posposat 'sine die' al març arran de l'impacte de la pandèmia del coronavirus

Si bé en anteriors congressos hi havia altres corrents amb cert pes intern competint per la Secretaria General del partit, en aquesta ocasió la victòria d'Iglesias enfront del seu únic rival, l'exdirigent de Podem a Castella i Lleó Fernando Barredo -'Nou Impuls per la democràcia interna a Podem'-, es donava per feta. Barredo a penes ha recollit un 7,8% dels suports, 4.503 vots.



Iglesias, a més, ha confirmat el control total del màxim òrgan de direcció política del partit (el Consell Ciutadà Estatal), i ha aconseguit l'aprovació de la seva proposta de nous estatuts per a la formació, els Documents Polític, Organitzatiu, Ètic i de Feminismes.



Més enllà de la previsible victòria del vicepresident segon, ha estat un congrés atípic: va ser posposat sine die al març arran de l'impacte de la pandèmia del coronavirus, no hi ha hagut debats entre candidatures ni actes presencials -només hi havia un acte previst, de proclamació de resultats, i això va ser abans de la Covid-19-.

El líder de Podem va convocar aquest congrés extraordinari al gener, a penes un parell de dies després de prendre possessió del seu càrrec en l'Executiu, i quan encara no havia expirat el seu mandat al capdavant del partit morat, que va renovar en el congrés de Vistalegre II, el febrer de 2017.



I, si en aquella ocasió, l'enfrontament entre errejonistas, pablistas i anticapitalistes va portar al fet que es discutís qualsevol punt relacionat amb aquest congrés -de la composició de l'Equip Tècnic encarregat de dissenyar-lo, al mètode de votació-, en aquest cas no hi ha hagut debat intern, soroll de sabres o contraposició de projectes.