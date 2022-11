El Govern crea un servei d'atenció psicològica 24 hores per a les víctimes de violència sexual

El Departament d'Igualtat i Feminismes ha presentat un nou pla, amb més de noranta accions, per abordar la xacra de la violència sexual, que a Catalunya han patit en algun moment de la seva vida 8 de cada 10 dones. Entre les mesures, destaca la creació d'un nou Servei d'Intervenció en Crisi (SIC), que oferirà atenció psicològica les 24 hores del dia a les dones que han patit una agressió sexual. Així ho ha anunciat la consellera, Tània Verge, aquest dimecres en una roda de premsa.

El nou servei, es posarà en funcionament el tercer trimestre del 2023, oferirà assessorament telefònic, a través de la línia telefònica 900 900 120, i presencial, ja que una psicòloga especialitzada en violències sexuals es desplaçarà al lloc on sigui més adient fer la intervenció, per tal d'ajudar a la dona a prendre les seves pròpies decisions sobre els propers passos a seguir. "Volem posar al centre els drets i necessitats de les dones per assegurar que els serveis s'adapten a les seves situacions", ha apuntat Verge.

El 60% de les agressions són perpetrades per un conegut

Malgrat que més del 60% de les agressions més greus són perpetrades per un home que la dona coneix o hi manté alguna relació, encara predomina un imaginari social estereotipat en què les violències sexuals s'associen a agressions sexuals al carrer, de nit, per part d’un desconegut amb perfil psicopàtic.



D'altra banda, la directora general per a l'Erradicació de les Violències Masclistes, Laia Rosich, també ha anunciat que s'obriran un mínim de cinc Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE) i es reforçaran els ja existents amb més psicòlogues que acompanyin les dones en la seva recuperació. S'oferirà una formació especialitzada en una sèrie d'eines de tractament de les violències sexuals, i es farà una revisió i millora dels circuits existents.



Sobre la llei del 'només sí és sí'

Sobre la rebaixa de penes a agressors sexuals en aplicació de la Llei del només sí és sí, Verge ha lamentat que es puguin fer "interpretacions esbiaixades i sense perspectiva de gènere" en aquells casos en què el Tribunal Suprem digui que no s'escau la revisió de les penes "quan estiguin en una mateixa forquilla". La consellera ha defensat que la reforma que es plantejava era "imprescindible" per evitar la revictimització.

Verge ha constatat que encara falta "molta formació en els operadors jurídics sobre com aplicar les lleis d'igualtat".