Illa admet que es va reunir un cop amb Koldo Garcia però nega que Sanitat li comprés res

El primer secretari del PSC i cap de llista del partit a les eleccions al Parlament, Salvador Illa, ha admès que es va reunir "una sola vegada" amb l'assessor Koldo Garcia quan exercia com a ministre de Sanitat. Segons ha detallat aquest dilluns, "li va indicar quin era el procediment", li va demanar "que es dirigís als tècnics" del Ministeri, i finalment l'executiu "no li va comprar res" a Soluciones de Gestión, l'empresa principal investigada, propietat de l'assessor de l'exministre José Luis Ábalos.

"Aquest és l'únic contacte que he tingut amb aquest senyor", ha afirmat davant la comissió d'investigació del Congrés que investiga irregularitats en la compra de les mascaretes i material sanitari durant la pandèmia. Ell personalment només va autoritzar els "set o vuit" primers contractes de compra per valor de "més de 12 milions d'euros", "fins que per motius d'eficàcia es van donar aquestes competències a altres responsables del Ministeri", ha dit.

Segons Illa, tots els contractes del Ministeri durant la pandèmia van complir rigorosament la normativa, i es va actuar de manera "prudent, responsable, diligent i eficaç" en la compra de material sanitari. El socialista català ha lliurat al Congrés un informe de 32 pàgines sobre els contractes del moment: recorda que els contractes van superar una doble fiscalització per part de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.

Els materials es van adquirir "a preus molt competitius als mercats" i "sensiblement inferiors als d'altres administracions i entitats espanyoles", ha defensat. Segons el document, el Ministeri va desplegar un sistema de control de qualitat i seguretat. Sobre la Unió Temporal d'Empreses (UTE) que Ferrovial va constituir amb Solucions de Gestió per optar a contractes de Sanitat, l'exministre ha puntualitzat que formar part "d'un acord marc" que el Ministeri va signar amb aquesta UTE "no és contractar aquesta empresa".

"Uns quants es van aprofitar"

L'exministre ha afirmat que "avui, quatre anys després, sabem que vam actuar de forma correcta, malgrat que n'hi va haver uns quants que es van aprofitar d'aquella situació". I ha recordat que aleshores "la prioritat era doblegar la corba i salvar el màxim de vides possibles" en el marc d'una "crisi sense guió" que va agafar tothom "desprevingut".

Rufián hi veu electoralisme

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha considerat un "acte de campanya" l'aparició del candidat socialista per parlar del 'cas Koldo'. "Com és possible, amb tot el respecte als xòfers, que el xofer d'un ministre acabi sent un dels principals proveïdors de material sanitari durant la pandèmia. Jo crec en l'ascensor social i la meritocràcia, però si controlava tant, com és possible", ha retret el republicà.

Per la seva part, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha retret a l'exministre de Sanitat que no confiés en la Generalitat "que ara vol presidir", no fos capaç d'afrontar el "descontrol" a altres comunitats, i centralitzés la gestió de la pandèmia de coronavirus en el seu mandat. I ha afirmat que Illa "no estava preparat i va acabar desbordat".