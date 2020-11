Illa anuncia els 15 grups de població que rebran la vacuna contra la Covid-19

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat aquest divendres en una roda de premsa per informar sobre l'estratègia de vacunació contra la Covid-19 els 15 grups de població que rebran la vacuna. Segons s'estableix en el Pla de Vacunació contra el coronavirus, aprovat dimarts passat pel Consell de Ministres, el procés consta de tres fases i s'iniciarà previsiblement el gener i finalitzarà l'estiu.

Els primers a rebre la vacuna seran els residents i personal sanitari i sociosanitari de residències de gent gran i amb discapacitat a partir de gener de 2021 i fins al març. A continuació ho farà la resta de personal sanitari i centres dependents no institucionalitzats. En total, en la primera etapa de la vacunació es vacunarà 2,5 milions de persones.

La classificació d'aquests grups s'ha establert sobre la base dels criteris de risc de mortalitat, exposició a la malaltia, impacte socioeconòmic i transmissió del coronavirus. "A mesura que anem rebent informació de disponibilitat de vacunes seran assignats els grups al llarg de la fase dues i tres", ha dit el ministre, qui manifesta que la segona fase es durà a terme des de març fins a finals de maig o principis de juny, i la tercera al llarg de l'estiu.

Tot i que encara que no està decidit en quina fase de vacunació entraran, la resta de grups són: persones amb malalties de risc, persones que viuen o treballen en comunitats o entorns tancats, persones vulnerables per la seva situació socioeconòmica, persones amb treballs essencials, personal docent, població infantil, adolescents, joves i persones més afectades pel sorgiment de brots, dones embarassades i que estan en lactància, i les persones seropositives de coronavirus.

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va anunciar la setmana passada que aquest pla comptarà amb 13.000 punts de vacunació per garantir un "accés equitatiu a les vacunes" a través de l'Atenció Primària per 2021. Els experts ja adverteixen que per a fer front a aquest pla de vacunació és necessari incorporar 15.000 infermeres per no saturar encara més l'Atenció Primària.



Compliran tots els requisits de seguretat i eficàcia

L'Estat espanyol rebrà en total uns 140 milions de dosis de vacunes, per immunitzar uns 80 milions d'habitants. "Hi haurà vacunes per proporcionar a tots els ciutadans d'Espanya i també per exercir les nostres tasques de solidaritat que també tenim molt presents", ha assegurat el ministre.

Ha detallat que els contractes signats per la Comissió Europea arribaran fins a, unes 800 milions d'immunitzacions, ja que gairebé totes les 1.400 milions de dosis de les vacunes desenvolupades fins al moment, com les de Moderna, Pfizer o AstraZeneca, consten de dues dosis. De moment, la candidata de Janssen és l'única que s'administraria en una sola dosi.

A més, el ministre ha volgut deixar clar que es compliran tots els requisits de seguretat i eficàcia. "Les vacunes que rebran autorització gaudiran de tots els requisits de seguretat i eficàcia i, si alguna no en té, no serà autoritzada per a ser administrada a la Unió Europea", ha recalcat.



En tot cas, l'ús de les màscares o la distància interpersonal són algunes de les mesures que es quedaran, de moment, durant tot el 2021.





(Hi haurà ampliació)