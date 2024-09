Illa anuncia a Madrid una ronda de visites per tot l'Estat i promet una Catalunya "implicada en la millora d'Espanya"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat la seva voluntat de recórrer Espanya durant la legislatura per reunir-se amb la resta de presidents autonòmics: "Tinc molt clar que Catalunya es governa més enllà del Palau de la Generalitat, i per aquest motiu, igual que estic recorrent pobles i ciutats de Catalunya, també recorreré Espanya i les seves comunitats autònomes de manera regular". Ho va expressar aquest dimecres al vespre, durant l'acte institucional de la Diada a Madrid.



En aquesta línia, Illa va prometre una Catalunya "implicada en la millora d'una Espanya a favor de tots, més plural, rica i justa per a tots". De fet, va dir que el Govern català "vol escoltar i ser escoltat" i tenir un "diàleg obert i sincer", sabent que "l'entesa sempre és possible". El president socialista ha demostrat que està posant tots els seus esforços en refer ponts entre les institucions espanyoles i catalanes, sobretot després de la seva visita a Felip VI a la Zarzuela.

L'acte institucional de la Diada a la Delegació del Govern a Madrid va reunir sis ministres de l'executiu espanyol (María Jesús Montero, Margarita Robles, Jordi Hereu, Luis Planas, Ángel Víctor Torres i Elma Saiz) i representants d'altres formacions com ERC (Francesc-Marc Alvaro) i Junts (Eduard Pujol). També van ser-hi el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, la delegada del Govern a Madrid, Núria Marín, i antics dirigents d'Unió com Josep Antoni Duran i Lleida.

Illa insta a "bastir ponts"

"Jo soc dels que pensen que cal bastir ponts, creuar-los, trobar-se i buscar i treballar per aconseguir acords amb vista sempre a l'interès general i el bé comú", va dir, perquè "en democràcia els fonaments de la convivència i la cohesió es construeixen sobre relacions institucionals estables, lleials i exigents, i el primer acte polític és escoltar".

No serà un procés ràpid, però va assegurar que estan aconseguint restablir connexions a Catalunya "després d'uns anys tan difícils on es van malgastar massa energies". "Davant el soroll, hi ha una realitat: Catalunya i Espanya han avançat més quan han compartit esperances i han compartit optimisme", va asseverar.

Segons fonts de l'executiu, la ronda de visites a la resta de comunitats autònomes podria començar aquest mateix 2024 i allargar-se fins al 2025. En aquesta agenda de contactes el socialista evitarà entrar en "provocacions".

Illa ha estat el primer president català que assisteix a l'acte institucional de la Diada a Madrid en una dècada. José Montilla va presidir la Diada 2008 i 2009 i Artur Mas va ser l'últim l'any 2011.