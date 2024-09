Illa avança que la comissió tècnica per a l'ampliació de l'aeroport del Prat es reprendrà el 8 d'octubre

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat en una entrevista a El Periódico la data en què es reprendran les reunions de la comissió tècnica per a l'ampliació de l'aeroport del Prat, serà el 8 d'octubre. Pel que fa al calendari, espera que a principis de l'any que ve ja hi hagi sobre la taula un "diagnòstic tècnic i unes recomanacions" sobre la millor manera de "millorar" l'aeroport.

Abans de ser investit, Illa havia defensat l'ampliació de l'equipament, una posició que topa amb el que opinen els socis d'investidura, ERC i Comuns, que s'hi oposen. També hi ha experts en turisme, com el doctor José Antonio Donaire, que veuen com una "estratègia equivocada" voler portar "més gent" a una Catalunya que "ja ha arribat al seu límit d'acollida de turistes".

Preguntat per si es reunirà amb l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, en el marc de la ronda de trobades amb expresidents, Illa l'exclou. "M'estic reunint amb els expresidents que no estan actius en política. En el cas de Puigdemont, és un actor polític, està en actiu", argumenta.

En la mateixa línia del missatge que va llançar des de la Festa de la Rosa, Illa ha avisat que la solidaritat de Catalunya amb el finançament "no pot ser demanar que uns territoris financin les rebaixes fiscals d'altres". Illa confronta dos models: el del PP que abaixa impostos i desmunta polítiques públiques que són essencials; i el dels socialistes que "genera prosperitat compartida" per poder prestar els serveis públics "amb totes les garanties".

Catalunya té un dèficit de 150.000 habitatges

L'habitatge és un dels principals reptes a què el Govern ha de fer front i el president considera que la principal mesura ha de ser construir perquè "hi ha un problema d'oferta". Segons els càlculs d'Illa, Catalunya té un dèficit de 150.000 habitatges. També ha dit que s'hauran de prendre mesures per "agilitzar" la tramitació de llicències d'obres.

Preguntat per l'acord entre PSC i Comuns de recuperar la sisena hora a les escoles públiques, Illa ha negat que s'hagi frenat aquesta qüestió. "El que diem és que hi ha d'haver un ampli consens", ha puntualitzat. "Cal abordar amb el sector horaris i sisena hora. Els sindicats tenen un paper molt rellevant, vetllen per les condicions laborals dels treballadors, i això ho respectem, però ha de ser sempre conciliable amb les necessitats del servei", ha afegit.