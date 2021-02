Illa es mostra obstinat a presentar-se a la investidura i flirteja amb un acord amb ERC: "Convé que em donin suport"

El PSC segueix perseverant en la seva promesa de presentar-se a la investidura després d'haver empatat en escons amb ERC, així com de guanyar en vots per la mínima. En una compareixença posterior a la comissió executiva del partit, Salvador Illa ha tornat a repetir que es presentarà per "convicció i per coherència". Preguntat per si donaria suports a un Govern liderat per Pere Aragonès amb els Comuns, Illa ha donat a entendre que esperen que ERC acabi permetent la seva investidura: "El que convé és que ell em doni suport a mi com a candidat que ha guanyat les eleccions", ha assegurat.



Aquesta seria l'única opció possible perquè els socialistes entressin a la Generalitat, obtenint el suport, actiu o passiu, d'ERC. Durant la nit electoral la número dos del partit, Eva Granados, ja deixava entreveure que aquest camí estava dins de l'estratègia negociadora del partit, tot i que durant la campanya han insistit que no pactarien amb l'independentisme reiterades vegades. Però la força electoral aconseguida pels republicans, que tenen possibilitats d'aconseguir els acords necessaris per investir Aragonès al marge dels socialistes, i el veto en bloc de tots els partits independentistes al PSC no és molt esperonadora per als d'Illa.



Tot i això, els socialistes es mostren obstinats a treure rèdit de la victòria electoral, que per molt incompleta que sigui a causa de l'empat en escons amb ERC, consideren que els col·loca de nou en "el centre de gravetat de la política catalana": "Presentar-nos a la investidura no seran debades. Serà un gest real, no és cap simbolisme. Hem guanyat les eleccions". El presidenciable socialista també ha assegurat que el PSC "no es pot quedar fora" del que passi al Parlament, i ha deixat entreveure que lluitaran per la presidència del Parlament: "Obrirem converses amb tots els grups i farem sentir la nostra veu".



A més, Illa ha valorat que una nova entesa entre ERC i JxCat suposaria repetir un Govern que aquestes mateixes forces han reconegut esgotat, ja que va ser el mateix expresident Quim Torra qui va convocar les eleccions catalanes per les constants discrepàncies internes a l'Executiu: "Ja han mostrat la seva incapacitat per posar-se d'acord. Volem un temps nou per a Catalunya".

El PSC tanca la porta a Vox

Illa també ha tancat la porta a l'entesa amb Vox, després d'anunciar que iniciarà una ronda de negociacions amb tothom menys amb el partit d'ultradreta: "Aquesta tarda em posaré en contacte amb tots els líders polítics excepte amb Vox". Tot i això, la desfeta de Cs i la irrellevància política del PP després de les eleccions tampoc fan possible una suma entre els partits constitucionalistes, Comuns i la ultradreta per investir Illa.