Illa rebutja pactar un referèndum i no descarta una repetició electoral

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha rebutjat contundentment la possibilitat d'explorar les condicions d'un referèndum, tal com han pactat ERC i Junts per condicionar la investidura de Pedro Sánchez. De fet, en una entrevista a Rac1, no ha descartat una repetició electoral. "Si s'ha d'anar a eleccions, anirem a eleccions i que la ciutadania triï", ha afirmat.

El líder dels socialistes catalans ha recordat que els seus límits són la Constitució espanyola i ha deixat clar que no donaran "ni un sol pas" pel camí de la "ruptura" de la societat catalana i ha afegit que mai hi ha hagut aquesta possibilitat. Segons Illa, hi ha "l'obligació" d'intentar evitar una repetició de les eleccions generals, però alhora també ha volgut deixar clar quins camins es poden explorar i quins camins "no tenen recorregut".

"Aprofundir en el camí de la divisió és un error"

En la línia del comunicat conjunt d'ahir el vespre de PSC i PSOE, Illa ha insistit que "aprofundir en el camí de la divisió és un error". "Per aquest camí no anirem enlloc", ha dit en referència al referèndum.

Preguntat per si hi ha la possibilitat d'una moció de censura a Catalunya en cas que s'hagin de repetir les eleccions generals, Illa ha respost que avui no té això al cap. Tot i així, ha dit que el debat de política general ha constatat que el Govern de Pere Aragonès "no està governant". "Si això no millora, potser sí que hauríem de prendre algun tipus de decisió tot i que jo soc poc amic de generar inestabilitat", ha afegit.

Pacte sobre la "necessitat" d'una llei d'amnistia

En el marc del debat de política general, ERC i Junts han acordat una proposta de resolució que es votarà avui divendres i que condiciona la investidura de Pedro Sánchez a "treballar per fer efectives les condicions per a un referèndum". Al mateix temps, ERC i Junts i, en aquest cas, també la CUP han acordat un altre text sobre la "necessitat" d'una llei d'amnistia.

Aquesta hauria d'incloure "totes les persones represaliades per motius polítics en aquesta causa i en defensa de drets i llibertats en el context de conflicte social i polític amb l'estat espanyol".