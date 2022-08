Illa s'alinea amb Aragonès i aposta per substituir Borràs com a presidenta del Parlament

Rellevar Laura Borràs com a presidenta del Parlament de Catalunya és una qüestió que ara mateix defensen tant el cap del Govern, Pere Aragonès, com el primer secretari del PSC i cap de l'oposició, Salvador Illa. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el líder socialista ha defensat que durant la primera quinzena de setembre s'haurien d'activar els mecanismes necessaris per substituir Borràs.



La també presidenta de Junts està actualment suspesa de funcions després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi decidit obrir judici oral contra ella arran d'un cas de presumpta corrupció pel fraccionament de contractes durant la seva etapa al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.

Les paraules d'Illa arriben després que Aragonès, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), hagi manifestat aquest cap de setmana que una "interinitat que tingui una durada molt llarga" al capdavant de la presidència del Parlament "no és bona". Per això considera que "la millor forma" per a evitar-ho és "l'elecció d'una nova presidència". Les seves paraules mostren profundes diferències amb Junts, els seus socis de govern, com ha constatat el secretari general de la formació, Jordi Turull, que ha rebutjat el relleu de Borràs.

Per a Salvador Illa ha "políticament no es pot consentir" la situació actual i ha reclamat a ERC i a JxCat que no prevalgui la lògica de pactes entre els dos partits i que "imposin la lògica institucional de buscar un relleu entre tots". El primer secretari socialista ha afirmat que la seva formació "estarà on ha d'estar" i que afavoriran "que hi hagi un president o presidenta amb plenitud de funcions". "El PSC actuarà amb lleialtat i ajudant que es pugui produir aquest canvi", ha continuat.

També ha afegit que "em van agradar les declaracions d'Aragonès; i si el que diu, ho defensa, no hi haurà cap problema per poder-ho resoldre", ha afegit. Amb tot, no ha volgut concretar mitjançant quin mecanisme s'hauria de fer aquesta substitució. Sí que ha recordat que la presidència a la cambra s'escull per majoria. Per tant, "s'ha de buscar la majoria i trobar el mecanisme per fer-ho efectiu". "Tindrem el Parlament tres mesos bloquejat, amb una presidència en funcions? Això és el que es mereix Catalunya?", s'ha preguntat el cap de l'oposició.