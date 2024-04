Illa tanca files amb Pedro Sánchez i reclama respecte a l'adversari

L'anunci del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, de cancel·lar la seva agenda per reflexionar sobre la seva continuïtat al càrrec ha estat rebuda amb sorpresa per la direcció del PSC, tal com va poder confirmar Público. Sánchez havia de participar a l'acte d'arrencada de la campanya del 12-M aquest dijous. La reacció de Salvador Illa no s'ha fet esperar i ha tancat files amb el president espanyol.

El candidat del PSC a les eleccions al Parlament ha cridat a la "reflexió col·lectiva", rebutjant "l'enfangament de la política" que "practiquen les formacions de dretes i ultradreta", a qui ha acusat de no respectar les normes del joc democràtic i "d'instrumentalitzar" les institucions. Ho ha fet en un esmorzar al Nueva Economía Fórum aquest dijous. Illa ha reclamat respecte a l'adversari i "dir no a la política que destrueix i deshumanitza", titllant la situació actual de "crispació insuportable"

"L'essència perquè això funcioni és el respecte a les regles, a les institucions però sobretot a l'adversari. Si hi ha un moment clau que simbolitza tot això és l'acceptació del rival, l'acceptació que un altre ha estat escollit per governar. Aquest reconeixement porta implícit el reconeixement a la diversitat del país, a la legitimitat de plantejaments diferents dels que podem defensar", ha reflexionat Illa.

Una reunió extraordinària de l'executiva del PSC

El PSC ha convocat per aquest dijous a la tarda una reunió extraordinària de la seva Executiva oberta a primers secretaris de les federacions socialistes catalanes. La reunió es farà a Sabadell, abans que comenci l'acte d'inici de campanya, que tindrà lloc a partir de les 19:00 hores a la Fira de la ciutat vallesana. L'anunci de Pedro Sánchez suposa una sacsejada considerable per a la campanya electoral catalana. Especialment per la del PSC.

Un dirigent dels socialistes catalans assegurava a Público que l'anunci de Sánchez els ha deixat molt sorpresos, "però ara més que mai tenim l'afany de guanyar aquestes eleccions per demostrar que la dreta no ens pot imposar el seu joc brut i que no ens deixarem acovardir".