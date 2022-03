ERC, Junts, PSC i comuns han arribat a un acord per modificar la legislació per tal de garantir el català a l'escola, segons ha avançat Ser Catalunya i han confirmat fonts de diversos grups parlamentaris a l'ACN. Està previst que la registrin aquest dijous al Parlament, poques hores abans que acabi el termini aquest divendres per executar la sentència del TSJC que fixa el 25% de classes en castellà.

La CUP proposa modificar la LEC per "blindar" la immersió

El passat dimarts, després del Consell Executiu, el conseller d'Educació, Josep González-Cambray, va assegurar que l'executiu prepara un decret per modificar la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) per fer front a la sentència del TSJC i va garantir que no s'aplicarà el percentatge del 25% en castellà.



Per la seva banda, la CUP ha registrat una proposició de llei per modificar la LEC del 2009 per "blindar" la immersió davant del que considerem "immobilisme" del Govern. Concretament, els anticapitalistes proposen modificar l'article 14 per introduir el tractament del català com a "única" llengua vehicular i d'aprenentatge.