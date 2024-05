La imminent aprovació de la llei d'amnistia aterra a la campanya de les europees

La imminent aprovació de la llei d'amnistia al Congrés dels Diputats prevista per aquest dijous ha estat protagonista de la campanya electoral de les europees aquest dilluns. La majoria dels partits s'hi han referit, just després que diumenge el PP tornés a sortir al carrer a Madrid contra aquesta norma i situés el 9-J com un "plebiscit" al president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Una manifestació que el PSOE considera que va "punxar".

Aquesta tarda, la candidatura de Junts – Lliures per Europa ha elevat a la Comissió Europea una queixa per la guia contra l'amnistia enviada per un grup de jutges a través del correu del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Demana a l'executiu comunitari que intervingui davant del "greu incident". Els eurodiputats Carles Puigdemont i Toni Comín assenyalen que aquesta publicació és un pas en contra de la independència judicial i la democràcia que va "massa lluny".

Comí, el candidat a les eleccions europees, també ha titllat de "surrealista" la manifestació del PP i ha assegurat que "l'única" amnistia "amb problemes de legalitat" és l'aprovada el 1977. "Aquella va amnistiar crims del franquisme i això xoca contra les normes de dret internacional, la que s'aprovarà el dia 30 és plenament constitucional", ha dit a La Hora de la 1.

D'altra banda, Esquerra ha anunciat que es prepara per "la batalla" de l'aplicació de l'amnistia "causa per causa" un cop s'aprovi dijous al Congrés dels Diputats. "Els jutges tornaran a fer política", ha pronosticat portaveu del partit Raquel Sans, en la roda de premsa de presentació del programa de les eleccions europees del 9-J.

Els republicans celebren que dijous s'aprovi finalment la llei d'amnistia, un pas que veuen "molt important per posar punt final a la repressió política que ha patit el moviment independentista" i "posar a zero el comptador de la repressió". Segons Sans, no tenen "por" de la "polarització" que pugui provocar la llum verda a aquesta norma en un context electoral.

Més enllà dels partits independentistes -principals beneficiats de la llei d'amnistia, la candidata del PP Dolors Montserrat ha acusat Sánchez de reconèixer Palestina de manera "unilateral" i només per "tapar" la "corrupció" i la llei d'amnistia. L'eurodiputada popular ha dit que el seu grup "continuarà liderant la defensa de l'estat de dret" enfront del perdó als independentistes, i lluitaran contra "ingerències estrangeres com és Putin i els seus vincles amb Puigdemont".

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, es fa referir diumenge a la manifestació del PP des de la Festa de la Rosa de Cerdanyola del Vallès, acompanyant al candidat Javi López. "Els ciutadans de Catalunya han parlat el 12-M i van decidir obrir una nova etapa. Sembla que el PP no està en això i no vol que s'obri una nova etapa. Sembla que al PP li fa por i que sigui nostàlgic d'altres etapes a Catalunya", va dir, criticant també el bloqueig a la renovació del CGPJ.

Per la seva part, el candidat de Comuns-Sumar a les eleccions del 9-J, Jaume Asens, s'ha tornat a referir a la manifestació del PP, una acció que el dirigent considera que a l'únic que contribueix és "al retrocés". "Tenen tot el dret del món a manifestar-se, però no tenen el dret a manipular les institucions com estan fent amb el Consell General del Poder Judicial", ha subratllat també.

La Comissió Europea no hi ha d'interferir

D'altra banda, el candidat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha afirmat que la Comissió Europea "haurà d'avaluar" si la llei "viola algun dels principis" de la Unió Europea. Hores després, el comissari europeu de Treball i Drets Socials, Nicolas Schmit, ha assegurat que l'amnistia que aprovarà dijous el Congrés dels Diputats no suposa la violació de cap llei europea. "És una decisió del parlament espanyol i no veig que la Comissió Europea hi hagi d'interferir", ha dit.