Imputats Toni Soler, Jair Domínguez i Judit Martin pel gag de la Verge del Rocío

Imputen Toni Soler, Jair Domínguez i Judit Martin pel gag de la Verge del Rocío. El conductor del programa de TV3 Està passant i els dos col·laboradors estan citats a declarar el pròxim 27 d'octubre a dos quarts de deu del matí, segons ha avançat eldiario.es.

La titular del Jutjat d'Instrucció número 5 de Sant Feliu de Llobregat considera que els fets poden ser constitutius d'un delicte d'injúries. L'associació Advocats Cristians va presentar la denúncia l'11 d'abril i estan personats a la causa com a acusació popular.

En la denúncia l'entitat incloïa diversos fragments de les frases que es van dir durant el gag i imatges del moment. Segons els denunciants, algunes eren clarament vexatòries i ofensives, sobretot les de contingut sexual. A més, la denúncia incloïa les reaccions contràries de diversos polítics, sobretot d'Andalusia, i representants de l'Església. I també el fet que Soler no s'hagi volgut disculpar.

La denúncia recorda que l'article 525.1 del Codi Penal castiga amb multes de 8 a 12 mesos els qui, "per ofendre els sentiments dels membres d'una confessió religiosa, facin públicament, de paraula, per escrit o mitjançant qualsevol tipus de document, escarni dels seus dogmes, creences, ritus o cerimònies, o vexin, també públicament, els qui els professen o practiquen".

També recorda que la jurisprudència del Tribunal Suprem estableix que l'escarni es pot definir com la "burla o mofa d'allò que es contradiu", "una expressió de menyspreu grollera i insultant" o "befa tenaç que es fa amb el propòsit d'afrontar". I els denunciants conclouen: "L'acte de befa o burla és clar i contumaç".

De fet, l'escrit assegura que els tres protagonistes sabien la reacció que produiria el gag. "No buscaven la transmissió de cap missatge ni van efectuar cap crítica, protesta o acte reivindicatiu", apunta.

Dominguez no anirà a declarar

Jair Dominguez ha assegurat que no es presentarà voluntàriament a declarar davant el Jutjat 5 de Sant Feliu de Llobregat com a investigat pel gag de la Verge del Rocío. En una piulada a Twitter, l'humorista ha assegurat que per realitzar la compareixença judicial l'hauran de portar amb un cotxe policial perquè no pensa "gastar benzina per anar a declarar".

Per la seva banda, el director del programa Toni Soler ha fet una piulada on reacciona a la notícia exclamant "Verge Santa". Ho ha fet citant el tuit d'Abogados Cristianos sobre la notícia.

El gag de la Verge

El gag del programa Està passant de TV3 es va emetre el 4 d'abril i consistia en una entrevista a l'actriu i humorista Judit Martín disfressada com a Verge del Rocío, amb un nino que simbolitzava el nen Jesús. La paròdia va comptar amb diverses mofes sobre la vida sexual, la religiositat i l'accent del territori espanyol en qüestió.

TV3 va defensar el gag emès al programa de la cadena televisiva catalana. "La sàtira és símptoma de qualitat democràtica", va considerar la cadena sobre la polèmica. I el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) considera que "se situa en el marc de l'exercici de la llibertat d'expressió".