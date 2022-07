Un incendi crema al Bages en condicions meteorològiques extremes

El Pont de Vilomara i Rocafort - Un incendi forestal al Pont de Vilomara (Bages) ha obligat a evacuar la urbanització River Park per la proximitat del foc i el fum, segons ha informat Protecció Civil. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13.04 hores i hi han començat treballant 28 dotacions, nou de les quals aèries, però ja n'hi ha mig centenar.

El foc està empès pel vent del sud i s'ha declarat en una de les zones més afectades per la sequera. Les flames han saltat un barranc i les dotacions aèries treballen sobre la carena. Com a conseqüència de la proximitat del foc i del fum s'ha recomanat el confinament de la urbanització River Park i l'evacuació de la de Can Riera. La superfície afectada serien unes 20 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals, però té un potencial d'entre 1.000 i 1.500 hectàrees, segons els Bombers de la Generalitat.

El municipi ha activat el seu pla d'emergències municipal i ha desallotjat la piscina perquè els bombers hi puguin agafar aigua. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla INFOCAT. El telèfon d'emergències 112 ha rebut unes 400 trucades alertant del foc.